PVY Z20 Pro in sconto con accessori in regalo: l’e-bike compatta, pieghevole e scattante!

Oggigiorno la tentazione di passare alla mobilità green e di acquistate una e-bike è forte: bici e monopattini sono l’ideale per attraversare la città in modo comodo ed agile, senza spendere una fortuna e senza l’impiccio del traffico e di un abitacolo bollente. PVY Z20 Pro è una soluzione compatta e pieghevole: andiamo a scoprire la migliore occasione per risparmiare, con codice sconto e l’immancabile spedizione EU!

Codice sconto PVY Z20 Pro: la bici elettrica pieghevole torna in offerta (e c’è la spedizione EU)

In termini di design, PVY Z20 Pro è una bici elettrica dallo stile sobrio, caratterizzata da un corpo compatto e pieghevole: in questo modo è possibile riporta in modo comodo, per portala in giro ad ogni occasione. L’e-bike è dotata di un motore brushless da 500W, con una velocità massima di 25 km/h e in grado di affrontale salite fino a 25° di inclinazione. È possibile importare varie modalità che permettono di beneficiare di un’autonomia fino a 50 km oppure 80 km (rispettivamente in modalità elettrica oppure pedalata assistita). Sono presenti pneumatici da 20 x 2,3″, doppi freni a disco, un ammortizzatore anteriore, un cambio Shimano a 6 velocità, un pratico portapacchi posteriore, un display LCD ed una porta USB per ricaricare il tuo smartphone (c’è anche un supporto).

La bici elettrica PVY Z20 Pro è in offerta a 609€ il codice sconto “24NOV11S1“ e un set di accessori in regalo (comprende un tag GPS, un blocco per freni e una borsa portaoggetti in EVA); l’occasione arriva dallo store Geekbuying, con tanto di spedizione gratis dall’Europa, in modo da ricevere il tuo nuovo veicolo green in tempi celeri. E se vuoi saperne di più, dai un’occhiata alla nostra recensione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

