Honor Magic 7 e 7 Pro ufficiali: campioni di stile, potenza e fotografia

Il periodo dei top di gamma è tornato, appena prima della fine dell’anno: dopo Xiaomi 15 ora tocca anche alla rivale Honor, con il lancio di due modelli (come da tradizione, anche se da noi probabilmente arriverà solo il maggiore). Ecco tutti i dettagli su Honor Magic 7 e Magic 7 Pro tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (al momento solo in Cina).

Honor Magic 7 e Magic 7 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi top di gamma

Design e display

Ovviamente il grande protagonista della coppia di flagship è il fratello maggiore Honor Magic 7 Pro, dotato di varie aggiunte (sia sul fronte “estetico” che per quanto riguarda il comparto fotografico). I due top di gamma condividono il medesimo design e parte della specifiche: il serie riprende lo stile della precedente generazione Magic 6, con un modulo fotografico circolare al centro della scocca (ma caratterizzato da linee meno spigolose). La versione standard presenta uno schermo flat ed un punch hole per la selfie camera; la versione Pro, come da tradizione, offre un display con micro curvature su quattro lati e doppio foro a pillola per ospitare sia la fotocamera frontale che il modulo per il riconoscimento del volto 3D. Entrambi i telefono presentano un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto lo schermo. Migliora anche la resistenza: entrambi i top sono certificati IP68 e IP69.

Cambiano le dimensioni ma non le caratteristiche: i flagship montano pannelli OLED LTPO con profondità colore a 10 bit, tecnologia Dolby Vision, fino a 5.000 nit di luminosità (HDR) e fino a 1.600 nit di luminosità di picco e refresh rate a 120 Hz. Honor Magic 7 è dotato di una soluzione da 6,78″ mentre il fratellone offre uno schermo da 6,8″.

Specifiche tecniche e fotocamera

Anche Honor Magic 7 e Magic 7 Pro presentano specifiche tecniche basate sullo Snapdragon 8 Elite: il chipset di Qualcomm è stato realizzato a 3 nm, raggiunge frequenze altissime e presenta performance e funzionalità AI al top. Per le memorie si arriva fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione (di tipo UFS 4.0). La batteria di Magic 7 migliora in tutto rispetto al predecessore: a bordo troviamo un’unità da 5.650 mAh con ricarica da 100W e ricarica wireless da 80W. Magic 7 Pro non è da meno: in questo caso la batteria sale a 5.850 mAh sempre con potenza da 100W e ricarica wireless da 80W.

Di recente Honor ha annunciato MagicOS 9, la nuova incarnazione della sua interfaccia proprietaria (ovviamente su base Android 15). Segnaliamo che entrambi sono dotati del supporto alla comunicazione satellitare. I due flagship sono i primi modelli con questo software, il quale non si fa mancare nulla tra boost alle performance e funzionalità AI. Passando al comparto fotografico, Honor Magic 7 offre una tripla camera da 50 + 50 + 50 MP con OIS, ultra-grandangolare/macro e teleobiettivo; la versione maggiore fa due passi avanti aggiungendo l’apertura variabile (f/1.4-2.0) e sostituendo il teleobiettivo standard con uno periscopico da ben 200 MP. Frontalmente c’è spazio per una selfie camera da 50 MP con FOV da 90°.

Honor Magic 7 – Scheda tecnica

dimensioni di 162,1 x 75,8 x 7,95 mm per un peso di 199 grammi

certificazione IP68 / IP69

/ display piatto OLED 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ Full HD+ (2.800 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR)

a da (2.800 x 1.264 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.650 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.9-2.0-2.4) con Eagle Eye, OIS, ultra-grandangolare (122°) e macro, teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS

(f/1.9-2.0-2.4) con Eagle Eye, OIS, ultra-grandangolare (122°) e macro, con zoom ottico 3X e OIS selfie camera da 50 MP con FOV 90° (f/2.0)

con FOV 90° (f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

Honor Magic 7 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,7 x 77,1 x 8,8 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68 / IP69

/ display piatto OLED 8T LTPO a 10 bit da 6,8″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR)

a da (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ) + Sblocco facciale 3D

) + Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.850 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e da 80W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con Eagle Eye, OIS, apertura variabile f/1.4-2.0 , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, teleobiettivo periscopico (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS

con Eagle Eye, OIS, , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS selfie camera da 50 MP con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D

con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

Quanto costa Honor Magic 7/7 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi Honor Magic 7 e Magic 7 Pro sono stati lanciati in Cina il 30 ottobre, al prezzo di partenza di circa 583€ al cambio attuale (ossia 4.499 CNY). Per il momento il debutto è avvenuto solo in patria ma sicuramente il top di gamma in versione Pro troverà spazio in Italia: la scorsa generazione ha visto solo l’arrivo Global di Honor Magic 6 Pro, quindi è molto probabile che avverrà lo stesso anche a questo giro. Aspettando dettagli sull’uscita internazionale, di seguito trovate prezzi e configurazioni in Cina.

Honor Magic 7 12/256 GB – 4.490 CNY ( 585€ ) 12/512 GB – 4.799 CNY ( 620€ ) 16/512 GB – 4.999 CNY ( 646€ ) 16 GB/1 TB – 5.499 CNY ( 711€ )

Honor Magic 7 Pro 12/256 GB – 5.699 CNY ( 740€ ) 16/512 GB – 6.199 CNY ( 801€ ) 16 GB/1 TB – 6.699 CNY ( 866€ )



