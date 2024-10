Honor MagicOS 9.0 ufficiale: sempre più AI, quali modelli l’avranno

Si sta per concludere l’anno, e questo significa l’inaugurazione della nuova stagione tech, che con Honor si traduce in MagicOS 9.0. Per accompagnare il debutto dell’aggiornamento ad Android 15, la compagnia cinese ha dato una rinfrescata alla sua interfaccia software, sempre più votata all’intelligenza artificiale. Dal 2016, quando Honor lanciò il suo assistente Magic Live, siamo arrivati ad avere una UI dove l’AI la fa da padrona, alimentando tutta una serie di nuove funzionalità.

Honor annuncia l’aggiornamento MagicOS 9.0, ecco le sue novità e quali modelli lo riceveranno

Honor parla di riconoscimento dell’intento nell’interazione uomo-computer, con una macchina capace di capire in maniera più “umana” ciò che l’utente sta cercando di fare. Praticamente una sorta di “guida autonoma” su smartphone, grazie a MagicLM: su tutti i dispositivi sarà presente un modello vocale da 15 milioni di parametri e un modello d’immagine da 5 milioni, mentre sulla fascia medio/alta un modello LLM da 3 miliardi di parametri e uno multimodale da 1 miliardo di parametri.

Tutto verte attorno all’assistente YOYO, capace di capire le abitudini della persone e adattarsi di conseguenza, aiutandole in compiti come organizzare viaggi fra sistemazioni e mezzi di trasporto, creare programmi di allenamento personalizzati, gestire notifiche, ordinare cibo a domicilio, trovare i migliori prezzi e altro ancora. Una delle novità AI si chiama Honor Anydoor, il cui funzionamento è molto simile a quello di Cerchia e Cerca di Google: basta cerchiare un oggetto a schermo per avere informazioni correlate così come inserirlo in calendario, condividerlo, ecc. Viene rifinita Smart Capsules, che sfrutta il punch-hole per fornire notifiche in tempo reale in maniera più discreta.

Non mancano AI Notes e AI Document per trascrivere riunioni, crea riassunti e documenti meglio organizzati, Magic Photo Editor per rimuovere oggetti indesiderati, migliorare le espressioni faciali, espandere i bordi e così via, e la creazione di avatar Honor Digital Human che “vivono” nel telefono e reagiscono ai comportamenti dell’utente. Tanta AI ma anche un occhio alla sicurezza, in un mondo dove il rischio deepfake è sempre più alto: MagicOS 9.0 può rilevare lo scambio di volti e avvertire se il video che stiamo guardando non è veritiero.

L’AI subentra anche nella presenza di 20 nuovi stili di schermata di blocco: se l’immagine scelta non è sufficientemente grande, viene artificialmente estesa. Parlando di prestazioni, il rinnovato motore grafico Turbo X promette un aumento della velocità di rendering del +40%, riducendo i consumi del -11%; c’è poi il motore Predictive Scheduling, che migliora la fluidità arrivando fino a 119,9 fps, e una migliorata gestione delle memorie con un utilizzo di RAM e ROM ridotto di 1,8 e 1,6 GB.

L’esordio di MagicOS 9.0 avrà luogo a novembre in Cina con il lancio della serie Honor Magic 7, dopodiché partirà il roll-out sui seguenti modelli:

Novembre 2024 Honor Magic V3, Magic Vs 3, serie Magic V2 Honor serie Magic 6, serie Magic 5

Dicembre 2024 Honor Magic Vs 2, Magic V Flip Honor serie Magic 4 Honor serie 200 Honor MagicPad 2

Gennaio 2025 Honor serie Magic Vs, Magic V Honor serie 100, 90 GT Honor GT Pro

Febbraio 2025 Honor serie 90, serie 80

Marzo 2025 Honor serie X60, X50



Questa roadmap vale per il mercato cinese: non sappiamo quando MagicOS 9.0 arriverà sul mercato Global e in Italia, ma immaginiamo che il roll-out internazionale partirà con l’arrivo di Honor Magic 7 Global.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le