Lunga vita al 4G: Realme 14x pronto anche in versione LTE

A dispetto della diffusione sempre maggiore della connettività 5G, in alcuni mercati il nuovo standard fatica a prendere piede (a pieno regime). Gli smartphone dotati di connettività solo LTE continuano ad esistere e la transizione si sta rivelando più lenta del previsto. Per questo motivo i brand cinesi continuano a proporre soluzioni 4G: è in questo filone che si inserisce la nuova versione di Realme 14x, anticipata da un ente certificativo.

Realme 14x 4G certificato: a quanto parte i dispositivi solo LTE non hanno nessuna intenzione di farsi da parte

14x 5G – Crediti: Realme

L’FCC ha certificato un nuovo telefono di Realme siglato RMX5020: manca il nome commerciale ma, vista la somiglianza con l’ultimo arrivato low budget della gamma 14, è probabile che si tratti di Realme 14x 4G. La variante 5G è stata presentata lo scorso dicembre in India ed ora sembra che sia in dirittura d’arrivo anche un modello solo LTE (per alcuni mercati Global). Il nuovo telefono presenta lo stesso modulo fotografico rettangolare del cugino 5G ed una scocca dotata di una trama che richiama i riflessi di un cristallo (seppur poco visibile a causa della bassa qualità della foto). Il motivo di questo look così stiloso è presto detto: si tratta di un rimando al primo periodo del brand e allo storico OPPO Realme 1 (caratterizzato da una cover con texture a diamante, al tempo l’azienda era ancora dipendente da OPPO).

Tornando alle caratteristiche del nuovo telefono, oltre alla presenza della connettività 4G e Wi-Fi Dual Band e del chip NFC, sappiamo che altri dettegli: il terminale monta uno schermo da 6,67″, ha una batteria da 5.180 mAh con ricarica cablata da 45W, è dotato di 6/128 GB di storage e dovrebbe fare capolino con la Realme UI 6.0 (e quindi con Android 15).

La certificazione svela anche le misure, ossia 165,69 x 76,22 x 7,99 mm: dimensioni e schermo sono identici a quelli di Realme 14x 5G, di conseguenza l’ipotesi di una variante 4G si fa più forte. Ricordiamo che in Italia abbiamo assistito al debutto (lo scorso maggio) di Realme 12x: di conseguenza è lecito ipotizzare che anche il successore possa arrivare alle nostre latitudini.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le