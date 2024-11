REDMAGIC 10 Pro ha il metallo liquido come PS5: mai viste temperature così basse!

Il debutto della gamma REDMAGIC 10 Pro è ormai prossimo e l’azienda cinese, per aumentare l’hype, sta svelando progressivamente le novità che troveremo a bordo. L’ultima aggiunta riguarda il sistema di raffreddamento: i Gaming Phone saranno i primi telefoni con metallo liquido, soluzione attualmente utilizzata perfino da PS5!

REDMAGIC 10 Pro rivoluziona il raffreddamento degli smartphone: è il primo equipaggiato con un sistema a metallo liquido

Crediti: REDMAGIC

I telefoni di REDMAGIC sono sempre stati all’avanguardia in termini di raffreddamento: nascono come Gaming Phone e una delle problematiche principali della categoria riguarda proprio le alte temperature. I giochi richiedono un sforzo aggiuntivo ha parte del dispositivo e il tempo prolungato fa salire ulteriormente la temperatura. L’azienda ha optato per un sistema al liquido con camera di vapore di grandi dimensioni, accompagnando il tutto con una ventolina fisica per un raffreddamento aggiuntivo. REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ alzano il tiro con la nuova tecnologia ICE X, un sistema di dissipazione composto da 10 strati e che consente di abbassare la temperatura fino a 21°C. La parte interna del telefono è arricchita da vari strati per il raffreddamento:

lamina di rame sotto il display

foglio di grafene altamente conduttivo

sistema al liquido con camera di vapore (12.000 mm²) e struttura 3D

telaio centrale in alluminio di grado aerospaziale

metallo liquido

gel termico

lamina di rame sulla scheda madre

ventolina fisica

griglia per l’aria (in alluminio)

ultimo strato di rame

Il nuovo sistema di REDMAGIC 10 Pro va a migliorare la classica struttura della gamma, introducendo per la prima volta a bordo di un telefono il metallo liquido. Si tratta di un tipo di materiale utilizzato finora per PC da gaming e console (ossia PlayStation 5). Anche la ventola è stata potenziata, con una struttura ridisegnata, una maggiore velocità e una migliore resistenza.

Crediti: REDMAGIC

Ricordiamo che la presentazione dei Gaming Phone avverrà il 13 novembre in Cina mentre il lancio Global è previsto a stretto giro (c’è già una pagina sul sito ufficiale). Tra le altre novità ci sarà uno schermo al top, un’unità BOE da 6,85″ 1.5K a 144 Hz, fino a 2.000 nit di luminosità, cornici sottilissime ed una fotocamera sotto il display.

