OnePlus 13: cosa aspettarsi dal prossimo top di gamma?

La seconda metà dell’anno è il momento più piccante per gli amanti del mondo tech e degli smartphone: i principali produttori cinesi sono al lavoro sui prossimi top di gamma, in arrivo entro fine 2024 (tra questi c’è anche Xiaomi 15). Ovviamente la compagnia di Pete Lau sta pensando al nuovissimo OnePlus 13 e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati finora: specifiche tecniche, prezzo e data d’uscita sono ancora un mistero, ma si comincia già ad intravedere qualcosa!

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre

OnePlus 13: tutto quello che sappiamo finora sul prossimo top di gamma

Design e display

Crediti: Weibo

Il design di OnePlus 13 ha creato qualche grattacapo all’inizio: i primi leak puntavano in direzione di un cambio di stile, ma le cose potrebbero andare diversamente. Il nuovo top di gamma dovrebbe ripresentare il tipico modulo fotografico circolare visto negli ultimi anni, ancora una volta posizionato in alto a sinistra: insomma, il look non cambierebbe troppo rispetto a quello di OnePlus 12, almeno secondo quanto trapelato finora. La vera novità sarebbe rappresentata dal futuro OnePlus 13R: quest’ultimo dovrebbe vedere un cambio di rotta con uno stile rinnovato, diverso da quello della serie di punta e di OnePlus 12R.

Crediti: Yogesh Brar (X/Twitter)

Tuttavia di recente sono emersi ulteriori dettagli leak: secondo le ultime novità, anche OnePlus 13 dovrebbe subire uno stravolgimento del design, con un look tutto nuovo e parecchio lontano dai canoni del brand. Aspettiamo di saperne di più dato che al momento si tratta di un’indiscrezione poco chiacchierata.

Crediti: Weibo

Dovremmo poi avere una novità nella parte frontale: OnePlus 13 non avrebbe i bordi curvi delle scorse generazioni, ma monterebbe uno schermo con bordi Micro Quad Curved. Si tratta di una soluzione leggermente curva su tutti e quattro i lati, un’estetica già vista in altre occasioni (ad esempio con Xiaomi 14 Pro e 14 Ultra). Il display dovrebbe essere un’unità OLED da 6,8″ con tecnologia LTPO, risoluzione 2K ed un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto lo schermo).

OnePlus 12 – Crediti: OnePlus

La presenza del sensore ad ultrasuoni è incerta al momento; tuttavia sarebbe un’aggiunta parecchio gradita dato che andrebbe a rivaleggiare con i top di gamma Samsung (perfino il modello base Galaxy S24 presenta questa tecnologia). Se vi state chiedendo quali sono i vantaggi, è presto detto: rispetto al classico lettore d’impronte ottico, un modulo ad ultrasuoni risulta più affidabile, sicuro e veloce nello sblocco (il lettore è in grado di creare una mappa 3D del polpastrello).

Specifiche tecniche

Crediti: Qualcomm

Le specifiche tecniche di OnePlus 13 continueranno con la tradizione: è impossibile non aspettarsi la presenza dello Snapdragon 8 Gen 4, ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. Secondo quanto emerso si tratterà del primo SoC del produttore a 3 nm, con una CPU dotata di una frequenza di clock massima della CPU di 4,26 GHz (un bel passo avanti rispetto ai 3,3 GHz dello Snapdragon 8 Gen 3). Presenti all’appello il nuovo modem 5G Snapdragon X80 (con la comunicazione satellitare NB-NTN, Narrowband Non-Terrestrial Network), memorie RAM di tipo LPDDR6 e la grande novità, ossia i nuovissimi core proprietari Oryon.

Lato memorie pare che ci saranno fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di storage. Grandi cambiamenti in vista anche con la batteria: rispetto ai 5.400 mAh del predecessore, OnePlus 13 avrebbe dalla sua un’unità da 6.000 mAh o da 6.100 mAh con tecnologia Glacier. Si tratta di una batteria ad alta densità e al silicio-carbonio, realizzata in collaborazione con CATL (azienda leader del settore, uno dei più grandi produttori al mondo); il risultato è una soluzione capiente ma con un corpo sottile e la possibilità della ricarica ultra-rapida. A proposito di quest’ultima, si vocifera di 100W cablata e di 50W wireless.

Tra le novità in tal senso troviamo il supporto alla ricarica wireless magnetica: secondo quanto anticipato dalla stessa azienda, la feature sarà disponibile tramite un’apposita cover dotata di agganci magnetici. Ricordiamo che gli iPhone di Apple presentano dei magneti integrati direttamente sotto la scocca e posizionati intorno alla piastra della ricarica wireless; nel caso di OnePlus 13, il telefono avrà solo la tecnologia wireless ma per sfruttare l’aggancio magnetico sarà necessario utilizzare un’apposita cover protettiva.

Fotocamera

OnePlus 12 – Crediti: OnePlus

Il comparto fotografico di OnePlus 13 presenterebbe alcune migliorie rispetto a quello del precedente capitolo, ma senza stravolgimenti epocali. Si passerebbe da un trittico da 50 + 48 + 64 MP (LYT-808, ultra-wide IMX581 e teleobiettivo a periscopio OV64B) ad una modulo da 50 + 50 + 50 MP. Il sensore principale sarebbe ancora una volta il Sony LYT-808 mentre ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio sarebbero entrambi LYT-600 o in alternativa IMX882. Frontalmente, all’interno del punch hole centrale, troverebbe spazio una selfie camera da 32 MP (come il precedente OP12).

OnePlus 13 – Scheda tecnica

dimensioni /

certificazione IP65 oppure IP68/69

oppure display Micro Quad Curved OLED LTPO a 10 o 12 bit da 6,8″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata

a o da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000/6.100 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con Sony LYT-808 , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, teleobiettivo a periscopio LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X

(f/1.6) con Sony , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

Quando esce OnePlus 13 – Prezzo e disponibilità

La data di presentazione di OnePlus 13 non è ancora stata annunciata, ma ovviamente non mancano indiscrezioni. Secondo l’ipotesi più plausibile il top di gamma dovrebbe essere lanciato entro fine ottobre o al massimo a inizio novembre, insomma poco dopo la presentazione dell’ultimo chipset di punta di Qualcomm. Non ci sono anche indiscrezioni sul possibile prezzo di OnePlus 13: ricordiamo che l’attuale OnePlus 12 è stato lanciato in Italia a 999€ e 1.099€ (12/256 GB e 16/512 GB) quindi non possiamo che aspettarci cifre simili; teniamo le dita incrociate e speriamo che non ci siano rincari!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le