Non solo Snapdragon 8 Elite: dentro REDMAGIC 10 Pro ci sarà un chip “segreto”

Come ogni smartphone da gaming che si rispetti, anche REDMAGIC 10 Pro avrà un profilo hardware da primo della classe, persino con caratteristiche inedite per il suo settore. Ovviamente è scontata la presenza dello Snapdragon 8 Elite, l’ultimo SoC di fascia altissima targato Qualcomm che alimenta tutti i top di gamma di ultimissima generazione. Ma non solo, perché è stato confermato che ad affiancarlo ci sarà anche un co-processore proprietario.

REDMAGIC 10 Pro avrà un microchip proprietario: ecco a cosa servirà

Si chiamerà R3, sigla che contrassegna quello che viene definito un chip da gaming che affiancherà il lavoro svolto dal succitato Snapdragon 8 Elite. Questa configurazione permetterà a REDMAGIC 10 Pro di offrire performance nel gaming particolarmente elevate, anche grazie alla presenza di memorie ROM UFS 4.0 e RAM LPDDR5X con velocità di trasferimento dati fin a 9.600 Mbps.

Grazie anche alla tecnologia Frame Scheduling 2.0, utile all’ottimizzazione dell’elaborazione della potenza di calcolo e dell’efficienza energetica, con titoli come Honkai Impact 3 lo smartphone sarebbe in grado di farlo girare per 60 minuti con un frame rate medio di 60,1 fps e una bassissima variazione di 0,2 fps, potendo anche supportare giochi fino in 2K a 120 fps.

Chiaramente sarà necessario un impianto di dissipazione del calore adeguato per ovviare ai problemi di thermal throttling che potrebbero sorgere nelle sessioni più intense, e non a caso dentro ci sarebbe un sistema di raffreddamento con metallo liquido; non soltanto, perché REDMAGIC 10 Pro avrebbe anche un display da urlo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le