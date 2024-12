Realme 14x fa gola: tornerà un design iconico e sarà impermeabile ma economico

Il primo smartphone della serie 14 sarebbe in dirittura d’arrivo e si tratterebbe di un budget phone con tutti i crismi. Nonostante la fascia di prezzo da mid-range accessibile dovremmo avere alcune chicche: Realme 14x arriverà a dicembre – secondo le ultime indiscrezioni – ed avrà dalla sua caratteristiche ghiotte!

Realme 14x, spunta una possibile data (ed è molto vicina): cosa aspettarsi dal prossimo budget phone

Realme 12x – Crediti: Realme

I primi dettagli sul prossimo dispositivo della gamma Number sono arrivati già a novembre: la serie Realme 14 dovrebbe debuttare a brevissimo, partendo da Realme 14x. Secondo le ultime novità, il lancio sarebbe previsto per il 18 dicembre a livello Global (partendo dall’India); non sappiamo se e quanto arriverà in Italia, ma visto il debutto a maggio di Realme 12x non è da escludere che anche questo modello troverà spazio alle nostre latitudini. In precedenza si è parlato di un look rinnovato (con un modulo fotografico squadrato, anziché circolare) e di una batteria da 6.000 mAh.

Il ritorno della cover a diamante

Realme 1 – Crediti: Realme

Le ultime novità “confermano” la batteria più capiente e forniscono alcuni dettagli aggiuntivi. Realme 14x dovrebbe vedere il ritorno di un design iconico, con una cover posteriore con trama a diamante; si tratta di un look che non vedevamo da tempo e che solo i veterani del brand ricorderanno. Il primissimo OPPO Realme 1 venne lanciato con uno stiloso pannello Diamond Black, tradizione che è continuata per vari modelli successivi (poi persa in favore di look differenti).

Per chi fosse interessato ad un po’ di “storia”, Realme nacque nel maggio del 2018 come costola di OPPO, per poi diventare indipendente dopo pochi mesi: si tratta di un episodio simile alla nascita di OnePlus e infatti attualmente Realme è un marchio apprezzato in tutto il mondo, anche in Italia, con una sfilza di prodotti all’attivo e un ecosistema (quasi) a tutto tondo.

Un budget phone impermeabile

Tra le altre novità di Realme 14x ci sarebbe anche la certificazione IP69: il dispositivo sarebbe completamente impermeabile, una caratteristica di tutto rispetto per un modello economico. Il predecessore è stato lanciato a circa 200€ in Italia, quindi possiamo aspettarci una cifra simile o di poco superiore. Il resto delle specifiche non è ancora noto, ma si vocifera della presenza di un display LCD IPS da 6,67″ HD+; ci sarebbero poi memorie da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Le colorazioni al debutto dovrebbero essere tre: Crystal Black, Golden Glow e Jewel Red.

