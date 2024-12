Google non ha dimenticato gli accessori per Pixel Tablet: ecco finalmente la penna digitale

Al lancio di Google Pixel Tablet, avvenuto ormai qualche anno fa, ci fu grande sorpresa nello scoprire che l’unico accessorio del dispositivo era rappresentato dal dock per la conversione in smart display. In quel periodo di susseguirono numerose indiscrezioni su quali accessori sarebbero potuti arrivare in seguito, fino a quando l’argomento è totalmente finito del dimenticatoio. Chi sembra non aver dimenticato, però, è Google che ha continuato a lavorare sugli accessori, tra cui anche una penna digitale.

In futuro, Google Pixel Tablet potrebbe finalmente avere una penna digitale

Crediti: Android Authority

In questi giorni sono emerse online le prime immagini della penna digitale che avrebbe dovuto debuttare insieme a Pixel Tablet 2, progetto che ormai sembra essere destinato ad essere messo da parte in favore di un dispositivo in arrivo in futuro. L’accessorio offre un design minimalista, in colorazione bianca e nera, con un pulsante in grado di attivare velocemente l’app predefinita per le Note con il supporto per la conversione da scrittura a mano a testo.

Il nome in codice dell’accessorio è “bushukan“, con il numero di modello GM0KF: proprio come per Pixel Tablet 2, però, non sappiamo se questa penna vedrà mai l’arrivo sul mercato o se anche questo progetto verrà accantonato fino a quando non vedremo il ritorno dei tablet di Google.

