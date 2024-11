Il primo smartphone della serie Realme 14 arriverà prestissimo

Similmente a Xiaomi, anche gli altri brand cinesi stanno diventando sempre più aggressivi in termini di uscite, con tanti modelli presentati a distanza di poco tempo. Le serie Realme 13 Pro e Realme 13 hanno fatto capolino in Cina e India, ma non sono ancora disponibili in Europa. Tuttavia è già tempo di guardare al futuro della famiglia Number, con Realme 14x.

Si comincia già a parlare di Realme 14x: il lancio è atteso per dicembre

12x – Crediti: Realme

La gamma Number, ossia la serie principale del brand, starebbe per ricevere una nuova aggiunta budget. Secondo quanto trapelato, si tratterebbe di Realme 14x, primo telefono della prossima generazione; in precedenza si è parlato della possibilità di saltare direttamente a Realme 15 (a causa della tetrafobia cinese), ma comunque al momento si tratta di indiscrezioni. Il dispositivo rappresenterebbe il modello di ingresso nella serie: dovrebbe trattarsi, quindi, di una soluzione economica e con specifiche contenute.

Rispetto alla generazione attuale ci sarebbe un cambio di look, ma per ora non ci sono immagini: secondo la fonte il modulo fotografico circolare della gamma 13 sarebbe sostituito da un modulo squadrato. Lato batteria dovremmo trovate un’unità più capiente rispetto al predecessore (da 5.000 mAh a 6.000 mAh). Il lancio dovrebbe avvenire in India nel corso del mese di dicembre. Ricordiamo che Realme 12x 5G è stato presentato anche in Italia, quindi è probabile che anche il futuro Realme 14x arriverà alle nostre latitudini.

