Realme 14 viene cancellato, e il motivo si chiama tetrafobia

In un’inaspettata mossa, Realme avrebbe scelto per la cancellazione della serie Realme 14, puntando direttamente su quella Realme 15 per il prossimo lancio. La decisione, che può sembrare insolita a chi non è familiare con alcune tradizioni culturali asiatiche, è stata presa per via della tetrafobia, profondamente radicata in molte culture orientali.

Realme 15 si scalda a bordo campo per prendere il posto di Realme 14

Secondo alcune fonti interne, Realme avrebbe deliberatamente evitato di utilizzare il numero 14 nel naming dei suoi smartphone, un aspetto che ricorda scelte analoghe fatte da altri brand del mondo tech. Un esempio è Apple, che ha saltato il numero 9 nella sua serie di iPhone, anche se in quel caso non per motivi culturali.

Realme, come molte aziende cinesi e di altre nazioni dell’Asia orientale, è attenta alle tradizioni culturali, specialmente quando queste possono influire sulla percezione del brand e delle vendite. La tetrafobia, ovvero la paura del numero 4, è una fobia diffusa in paesi come Cina, Corea e Giappone, a causa di una forte somiglianza nella pronuncia tra il numero quattro (“四”, sì) e la parola “morte” (“死”, sǐ) in lingua cinese; anche in giapponese e coreano, la fonetica del numero evoca il concetto di morte, portando molti consumatori a considerare il 4 un numero sfortunato.

Questa superstizione non è solo radicata a livello personale, ma influenza anche la sfera pubblica e commerciale: in molti edifici, per esempio, i piani che contengono il numero 4 sono spesso omessi o denominati diversamente, proprio per evitare sentimenti di disagio o paura. Non è la prima volta che un brand decide di adattarsi a questa sensibilità culturale: la stessa Realme ha saltato la Realme UI 4.0 in favore della 5.0, cosa avvenuta anche con Realme GT 4.

Non aspettatevi di vedere presentata la serie Realme 15 a breve, perché da poco abbiamo assistito al lancio di Realme 13 4G, 13 Pro, 13 Pro+ e ci accingiamo a scoprire Realme 13+ 5G.

