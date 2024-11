Kirin 9100, specifiche svelate: quanto sarà potente il SoC di Huawei Mate 70

Fra tutte le novità hardware di cui si doterà Huawei Mate 70, una se non la principale sarà il suo System-on-a-Chip, che dovrebbe prendere forma come Kirin 9100. Huawei è tornata ad attirare le attenzioni dopo aver ricominciato a utilizzare i suoi SoC proprietari HiSilicon, nonostante il ban USA la limiti pesantemente. I microchip dell’azienda cinese sono “risorti” proprio con la precedente serie Mate 60, e sembra sempre più sicuro che con Mate 70 esordirà un nuovo capitolo di cui adesso conosciamo le specifiche trapelate.

Huawei Mate 70 e Kirin 9100, ecco quali sarebbero le specifiche del SoC HiSilicon

La prima novità del Kirin 9100 riguarderebbe il processo produttivo, che ancora una volta non potrà essere gestito da TSMC o da Samsung proprio a causa dei suddetti vincoli statunitensi. Sarà nuovamente SMIC che ne sarà affidata la produzione, stavolta sul nodo N+3 che passerebbe da 7 a 6 nm: c’era chi vociferava del passaggio ai 5 nm, ipotesi smentita dalla stessa Huawei.

Passando al processore, il SoC Kirin avrebbe una rinnovata CPU octa-core, che diamo per scontato avrà nuovamente la tecnologia di hyper-threading per simulare 12 core come i modelli precedenti. Sarebbe il primo SoC con 1 core Cortex-X1, settato a 2,67 GHz, affiancato da 3 core Cortex-A78 a 2,32 GHz e 4 core Cortex-A55 a 2,02 GHz e da una GPU Maleoon 910, la stessa del Kirin 9010 di Mate 60.

Specifiche che, una volta combinate, permetterebbero a Huawei Mate 70 e Kirin 9100 di raggiungere performance paragonabili a quello dello Snapdragon 8 Gen 2 lato CPU e Snapdragon 8+ Gen 1 lato GPU, con un punteggio Antutu stimato attorno agli 1,1 milioni di punti. Buone notizie per gli utenti Huawei, in vista della data di presentazione, anche se ciò potrebbe tradursi in un aumento di prezzo.

