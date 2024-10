Huawei Mate 70 e Kirin 9100: sarà potente e molto costoso, ma c’è un “ma”

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Se Huawei Mate 60 è stato lo smartphone del “ritorno”, Huawei Mate 70 potrebbe essere quello della conferma. Ritornando a un anno fa, Huawei stupì tutti tornando a realizzare top di gamma dotati non più di SoC Qualcomm o MediaTek bensì proprietari. La gamma Kirin è stata riavviata dopo le problematiche del ban USA, partendo da un Kirin 9000S fatto di luci e ombre arrivando a un Kirin 9100 che avvicinerebbe Huawei alla concorrenza ma a fronte di un costo più alto.

Huawei Mate 70: nuovi leak sul prezzo di vendita, viste le specifiche più avanzate del Kirin 9100

Su Weibo, uno dei leaker cinesi ha parlato del Kirin 9100 come di un microchip più costoso che mai, il cui utilizzo comporterebbe un prezzo di 150/180$ per smartphone. Per capirci, i SoC più potenti Qualcomm e MediaTek costano su queste cifre, ma parliamo di semiconduttori realizzati su nodi produttivi a 4 nm, più avanzato rispetto a quello a 7 nm usato finora da Huawei per i suoi ultimi Kirin.

Non è chiaro perché il nuovo Kirin sarebbe così tanto costoso: c’è chi ipotizza che Huawei e SMIC siano prossime a passare dai 7 ai 5 nm, ma la stessa Huawei ha smentito l’ipotesi. Ma anche rimanendo sui 7 nm, il fatto che le fabbriche cinesi di SMIC utilizzino macchinari più arretrati di quelli di TSMC o Samsung e riescano comunque a soddisfare le richieste di Huawei potrebbe comportare un innalzamento dei prezzi. Anche perché il Kirin 9100 sarebbe capace di fornire prestazioni in linea o migliori di quelle dello Snapdragon 8 Gen 2, il top di gamma a 4 nm del 2023, nonostante i dubbi sollevati.

Le previsioni dei leaker spiegano che l’utilizzo del Kirin 9100 significherebbe che Huawei Mate 70 (il primo ad averlo) avrebbe costi produttivi maggiori del +30% rispetto ad iPhone 16. Al contempo, Huawei avrebbe margini minori rispetto a Apple, cioè lanciando sul mercato una serie Mate 70 tenendo il più bassi possibili i prezzi di vendita.

