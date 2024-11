OPPO Reno 13 Pro avrà un Dimensity inedito, lo svela un leak

Gli ultimi giorni stanno portando agli utenti nuove notizie utili per delineare il profilo di OPPO Reno 13 Pro e dell’intera serie in arrivo. Sul web sono infatti trapelate indiscrezioni che hanno dato informazioni importanti sulle specifiche tecniche del più performante dei due dispositivi, smentendo quanto visto in precedenza e deludendo chi si aspettava un vero e proprio flagship killer.

OPPO Reno 13 Pro avrà un chip Dimensity ma non sarà il 9300, ecco alcune specifiche

Crediti: OPPO

Le informazioni che sono trapelate su internet in queste ore suggeriscono alcune novità in merito al prossimo OPPO Reno 13 Pro. La prima riguarda il processore che, in contraddizione con quanto visto in precedenza, dovrebbe rispondere al nome del Dimensity 8350, non ancora presentato da MediaTek. A mettere in moto lo smartphone non sarà dunque il Dimensity 9300 secondo la fonte, che implicitamente dunque suggerisce un passo indietro rispetto a Reno 12 Pro che montava a bordo il precedente 9200+.

Per quanto riguarda le memorie, si parla di una versione top equipaggiata con 16 GB di RAM e 1 TB di storage interno. Il dispositivo avrà un display quad-curvo più grande rispetto al suo predecessore (6,7 pollici), questa volta da 6,83 pollici, mentre la configurazione della fotocamera resterà probabilmente la stessa. OPPO Reno 13 Pro infatti dovrebbe essere dotato di un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP, mentre frontalmente ci sarebbe una fotocamera selfie da 50 MP.

Crediti: Weibo

In termini di autonomia, ecco una batteria da 5.900 mAh dotata di ricarica cablata a 80W e ricarica wireless a 50W con supporto alla ricarica magnetica. Anche in questo caso si tratterebbe di un upgrade rispetto al modello precedente che offriva un’unità da 5.000 mAh. Un miglioramento potrebbe riguardare anche la resistenza ad acqua e polvere, garantendo la presenza della certificazione IP68/69. Per quanto riguarda l’uscita non c’è ancora una data ufficiale ma le indiscrezioni puntano in direzione del 25 novembre.

OPPO Reno 13 Pro (Versione Cinese) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP68/IP69

Display Quad Curved , OLED LTPO da 6,83″ 1.5K+ con refresh rate a 120 Hz

, da con refresh rate a Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 9300 a 4 nm TSMC oppure Dimensity 8350 (inedito)

a 4 nm TSMC oppure (inedito) CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.25 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 oppure UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 3.1 oppure UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.900 mAh con ricarica rapida da 80W e wireless da 50W | batteria da 5.600 mAh per Reno 13 standard

con ricarica rapida da e da 50W | batteria da 5.600 mAh per Reno 13 standard Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/???) con OIS, teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3X e ultra-wide

(f/???) con OIS, teleobiettivo a con zoom ottico 3X e ultra-wide Selfie camera presumibilmente da 50 MP (con autofocus), come per Reno 12 Pro

(con autofocus), come per Reno 12 Pro Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

