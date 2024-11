Huawei Mate 70 a un passo dall’uscita: ci saranno due novità importanti

L’attesa cresce soprattutto in Cina per vedere di che pasta sarà fatta la nuova serie Huawei Mate 70 ormai prossima all’arrivo. A confermare il tutto ci ha pensato un responsabile dell’azienda orientale in queste ultime ore, annunciando la line-up come la più potente mai realizzata della serie Mate.

Huawei Mate 70: l’arrivo è previsto per metà novembre, con una versione nuova di HarmonyOS

Crediti: Huawei

La nuova serie Huawei Mate 70 arriverà a novembre: a confermare il tutto è stato un post pubblicato su Weibo da parte di un dirigente, che non lascia spazio a fraintendimenti. Sebbene non sia stata annunciata la data precisa, il momento giusto dovrebbe corrispondere alla metà di novembre, almeno stando ad uno degli ultimi report pubblicati sul web.

È chiaro che rispetto all’ultima serie Mate 60 c’è un ritardo oggettivo (lanciato ad agosto 2023): a causarlo sarebbe stato lo sviluppo della nuova versione del sistema operativo interamente sviluppata da Huawei chiamata HarmonyOS NEXT, totalmente indipendente da Android. Questa è la prima novità di rilievo, ma in realtà ce n’è anche un’altra: a quanto pare infatti il colosso è pronto a passare dagli scanner per le impronte digitali ottici a quelli a ultrasuoni, allineandosi ai dispositivi rivali lanciati di recente (come Xiaomi 15, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro).

La serie Mate 70 dovrebbe includere quattro modelli: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 Ultimate Design, esteticamente distinguibili soprattutto dal modulo fotografico posteriore. L’intera gamma comunque avrebbe a bordo un chipset più efficiente dal punto di vista energetico abbinato a una batteria con anodo di silicio. Questa tecnologia garantisce la possibilità di tenere le dimensioni degli smartphone contenute dal punto di vista dello spessore, aumentandone l’autonomia. Inoltre dovrebbe esserci anche una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile ma questa, così come quella precedente, è una delle tante indiscrezioni trapelate fino ad ora. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le prime conferme.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le