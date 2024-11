WhatsApp combatte le fake news: in arrivo la ricerca inversa delle immagini su Google

La disinformazione e le fake news sono probabilmente il problema più grande del web moderno, ma le grandi compagnie non smettono di cercare nuovi modi per provare ad arginare il fenomeno. Meta, per esempio, sta lavorando ad una nuova funzionalità di WhatsApp che permetterà di verificare l’autenticità di una foto o un’immagine ricevuta in chat effettuando una ricerca inversa su Google.

Un’immagine vi sembra sospetta? Presto potrete cercarla automaticamente su Google

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione Beta 2.24.21.31 di WhatsApp per Android, è comparsa una nuova funzionalità che per la prima volta permette di effettuare delle ricerche su Google direttamente dalla celebre app di messaggistica istantanea. Aprendo un’immagine e facendo tap sul menu, adesso verrà visualizzata la possibilità di cercare più informazioni sul web, in modo da verificarne l’autenticità e la veridicità.

La ricerca verrà effettuata tramite il motore di Google, che confronterà l’immagine ricevuta con quelle già presenti online, in modo da fornire maggiori dettagli sulla sua creazione (se generata con l’AI o meno) oppure sulle informazioni in essa contenute. Gli utenti, quindi, potranno scoprire facilmente se l’immagine o la foto è falsa oppure è oggetto di una fake news.

Al momento non sappiamo ancora quando questa funzionalità verrà resa disponibile per tutti, ma è probabile che arriveranno nuovi dettagli già nel corso delle prossime settimane.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le