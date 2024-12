Realme 14 Pro nei primi teaser ed è pronto a sfidare Xiaomi: sarà meglio di Redmi 14 Pro?

A distanza di una manciata di ore dell’uscita Global della serie Redmi Note 14, ecco fare capolino i primi teaser dei diretti rivali. Realme 14 Pro e 14 Pro+ sono in dirittura d’arrivo e l’azienda inizia a confermare alcuni dettagli dei prossimi modelli della sua serie di mid-range: cosa possiamo aspettarci dai due smartphone?

Al momento Realme 14 Pro e Pro+ 5G non hanno ancora una data d’uscita: l’azienda si è limitata a scaldare i motori e per ora non è chiaro se il debutto avverrà entro fine anno oppure se la presentazione avrà luogo a gennaio 2025. Inoltre segnaliamo che anche se si tratta di un’uscita Global, è stata la divisione indiana a pubblicare i primi teaser. Comunque una cosa è certa, entrambi gli smartphone saranno mossi dallo Snapdragon 7s Gen 3, ossia un chipset octa-core realizzato a 4 nm da TSMC, dotato di una CPU così composta: 1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520, con una GPU Adreno 810. È lo stesso SoC di Redmi Note 14 Pro+, mentre il fratello minore Note 14 Pro adotta il Dimensity 7300-Ultra.

Questo è il primo punto a favore, almeno per i fan di Qualcomm: visti i precedenti Realme 13 Pro e 13 Pro+ (entrambi con Snap 7s Gen 2), probabilmente sia 14 Pro che 14 Pro+ avranno il medesimo chipset. I teaser confermano anche un altro dettaglio: lato fotocamere sarà presente un teleobiettivo a periscopio. Guardano la serie attuale, solo Realme 13 Pro+ ne monta uno ma per ora non è chiaro se questo modulo sarà esclusivo del maggiore 14 Pro+ oppure sarà a bordo di entrambi i telefoni. Ricordiamo che Redmi Note 14 Pro+ di Xiaomi offre invece un teleobiettivo classico.

Infine, viene confermato il nuovo pacchetto AI Ultra Clarity 2.0: si tratta dell’insieme di funzionalità legate al miglioramento delle foto tramite intelligenza artificiale (con migliorie per l’illuminazione della pelle, per le immagini sfocate, per la rimozione degli elementi indesiderati dagli scatti e così via).

Per ora i dettagli terminano qui: non appena arriveranno altri teaser aggiorneremo questo articolo con le novità. Intanto segnaliamo l’esistenza anche di Realme 14x mentre secondo un leak la nuova serie potrebbe comprendere anche un modello 14 Pro Lite (sperando che le cose non si facciano ancora più confuse). E per chi vuole saperne di più sui rivali Xiaomi, ecco i dettagli sulla serie Redmi Note 14 Global!

