Google lancia Pixel Studio 1.4: creazione degli sticker con AI e integrazione in Gboard

Con l’arrivo del Pixel Feature Drop di dicembre, Google aveva promesso l’integrazione di nuove funzionalità in Pixel Studio, l’app per dispositivi Pixel che permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per la creazione di nuovi contenuti. Oggi, finalmente, l’aggiornamento per l’app entra finalmente in rollout con la creazione degli sticker e l’integrazione del supporto per Gboard.

Creare nuovi sticker ed inviarli agli amici è ancora più facile con Pixel Studio 1.4

Crediti: Google

Grazie al nuovo aggiornamento di Pixel Studio, dalla scherma “I miei progetti” è possibile creare dei nuovi adesivi utilizzando l’intelligenza artificiale generativa, che in seguito potranno essere condivisi con gli amici inviandoli direttamente dalla tastiera. Grazie all’integrazione con Gboard, infatti, condividere i contenuti creati con l’app è ancora più veloce e semplice. Di seguito il changelog completo.

Invia adesivi Pixel Studio in qualsiasi app di messaggistica da Gboard, la tua tastiera Google.

Crea nuovi adesivi nella tua libreria “I miei progetti”, nella nuova scheda “Adesivi” o dalla tua libreria di adesivi mentre stai modificando.

Usa nuovi stili per le tue creazioni: abbiamo aggiunto nuovi stili divertenti a Pixel Studio, quindi creare creazioni espressive è diventato ancora più facile. Oppure, usa il tuo stile con la tua descrizione scritta.

L’aggiornamento è in fase di rollout, quindi potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. Potete scaricare Pixel Studio direttamente dal Play Store oppure effettuando il sideload dell’app laddove non è ancora disponibile (come in Italia), tramite APK Mirror.

