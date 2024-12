ColorOS 15 e Android 15: roadmap ufficiale, quali OPPO si aggiorneranno | Global

L’annuncio ufficiale è avvenuto: OPPO ha presentato la sua ColorOS 15, prima in patria e poi anche in versione Global (in entrambi i casi insieme alla serie Find X8). Si tratta dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria pre-installata sui suoi smartphone e tablet. Le novità sono molteplici, molte dedicate alla sempre più presente intelligenza artificiale, pertanto in molti sono curiosi di scoprire la roadmap contenente la lista dei modelli che riceveranno l’aggiornamento basato su Android 15.

Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024

Ecco quali smartphone si aggiorneranno con ColorOS 15 e Android 15 in versione Global

Crediti: OPPO

Ecco la roadmap ufficiale di ColorOS 15 relativa al mercato Global, confermata direttamente da OPPO. L’elenco comprende sia smartphone (mid-range, top di gamma e pieghevoli) che tablet, o almeno quelli usciti in versione internazionale.

Novembre 2024 Find N3 Find N3 Flip Reno 11 Pro 5G

Dicembre 2024 Reno 12 Pro 5G Reno 11 5G F25 Pro 5G Reno 12 5G Reno 11 F 5G Pad 3 Pro Reno 12 FS 5G K12x 5G Pad 2 Reno 12 F 5G F27 5G

da Gennaio 2025 Find X7 Find X7 Ultra OnePlus 12 OnePlus Ace 3 OnePlus Ace 3 Pro OnePlus Ace 3V

entro 26 Gennaio 2025 Find X6 Find X6 Pro Reno 13 Reno 13 Pro Reno 12 Reno 12 Pro Reno 11 Reno 11 Pro OnePlus 11 OnePlus Ace 2 OnePlus Ace 2 Pro

Q1 2025 Find N2 Flip Reno 10 Pro+ 5G Find X5 Pro Reno 10 Pro 5G Find X5 Reno 10 5G Reno 11 A F27 Pro+ 5G

Q2 2025 Reno 12 FS Reno 8 T Reno 12 F F23 5G Reno 11 FS Reno 8 T 5G



Questi sono smartphone e tablet che riceveranno l’aggiornamento da qui al Q1 2025; ricordiamo ancora una volta che questa è la roadmap relativa al mercato Global, quindi in riferimento anche a quello europeo. Mancano le date precise per i vari rilasci, ma le tempistiche dovrebbero essere rispettate (visto che arrivano proprio dall’azienda). Ricordiamo che la nuova ColorOS 15 è arrivata in via ufficiale in Italia con OPPO Find X8 Pro, fresco di lancio (qui trovate anche la nostra recensione). Se invece volete scoprire le novità della ColorOS 15, potete consultare l’articolo dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le