Huawei Pura 80 Ultra sarà ancora più camera phone: svelate le novità

Dopo esserci lasciati alle spalle il lancio della famiglia Mate 70, adesso siamo sulla strada che ci porterà alla presentazione di quella Pura 80, la cui punta di diamante si chiamerà Huawei Pura 80 Ultra. Nel mentre continua a combattere i limiti del ban USA, l’azienda cinese si prodiga per ingegnerizzare e fabbricare smartphone tecnicamente all’avanguardia. E dopo anni passati a posizionare i suoi flagship sul podio dei migliori camera phone, i rumor ci spiegano come cambierebbe la fotocamera del prossimo top di gamma in salsa Ultra.

Ecco come dovrebbe migliorare la fotocamera di Huawei Pura 80 Ultra

Secondo i leak che arrivano dalla Cina, Huawei Pura 80 Ultra sarebbe dotato di un non ben specificato sensore principale 1″-type da 50 MP, ancora una voltata dotato di lente ad apertura variabile di cui non conosciamo però i dati specifici. Ad affiancarlo ci sarebbe un nuovo sensore dietro la lente ultra-grandangolare, che passerebbe da 40 a 50 MP. A concludere il trittico di sensori ci sarebbe il teleobiettivo periscopico, le cui dimensioni di 1/1,3″ lo porrebbero fra i più ampi fra quelli sul mercato.

Ci vorrà ancora tempo per conoscere la serie Huawei Pura 80, visto che la presentazione è prevista nel corso del Q2 2025, presumibilmente nel mese di aprile.

