OPPO Find X8 Pro, Pad 3 Pro e Enco Air 4 ufficiali in Italia: novità e prezzi

È dai tempo di Find X5 e Find X5 Pro che i top di gamma di OPPO mancano dal nostro paese, ma ora, dopo ben due generazioni, finalmente la famiglia Find X fa il suo ritorno in Italia. OPPO Find X8 Pro è ufficiale ed è in ottima compagnia: oltre al top di gamma ci sono anche Pad 3 Pro, tablet premium perfetto per produttività e intrattenimento, e gli auricolari TWS Enco Air 4!

Tutte le novità di OPPO in Italia: Find X8 Pro, Pad 3 Pro e Enco Air 4 arrivano nel nostro paese

OPPO Find X8 Pro: caratteristiche e prezzo per l’Italia

Dopo il lancio in Cina di Find X8 e Find X8 Pro, i flagship di OPPO debuttano anche nei mercati internazionali. Entrambi sono stati lanciati a livello Global ma in Italia e in Europa è arrivato solo il fratello maggiore: una scelta comprensibile, viste che caratteristiche di punta di OPPO Find X8 Pro e le differenze con il modello minore. In fatto di stile abbiamo a che fare con il solito tripudio di eleganza a cui ci ha abituato il brand; il telefono è caratterizzato da una scocca in vetro, con un ampio modulo fotografico circolare posizionato al centro della back cover. Frontalmente, uno schermo Micro Quad Curved (ossia con micro-curvature su quattro lati): si tratta di un pannello AMOLED da 6,78″ 1.5K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità di picco elevatissima (fino a 4.500 nit).

Il top di gamma presenta tante caratteristiche stellari, a cominciare dal chipset: si tratta del primo smartphone internazionale con Dimensity 9400, il SoC di punta di ultima generazione realizzato da MediaTek. Ovviamente la forza bruta c’è, ma non mancano caratteristiche votate all’AI ed una GPU di alto profilo (con Ray Tracing hardware e non solo). La batteria è una capiente unità da 5.910 mAh con doppia ricarica: c’è quella cablata da 80W e il supporto a quella wireless, anche in questo caso con una potenza elevata (50W).

OPPO Find X8 Pro migliora il comparto fotografico della precedente generazione (inedita in Italia) ed introduce una caratteristica unica nel suo genere. Il flagship monta due teleobiettivi con struttura a periscopio (da 50 e 50 MP): nonostante si tratti di sistemi complessi, il tutto è stato realizzato senza ingombro per lo spazio interno del telefono e quindi senza impattare sulle dimensioni finali e sullo spessore. I due teleobiettivi periscopici presentano la stabilizzazione ottica e hanno lunghezze focali differenti; uno è pensato per i primi piani e i ritratti mentre l’altro mira ad offrire uno zoom elevatissimo, senza perdita di dettagli. Il sensore principale è un modulo Sony LYT-800 con OIS (da 50 MP) ed è presente anche un ultra-grandangolare con FOV 120°. Il punch hole centrale ospita una selfie camera da 32 MP.

Il nuovo OPPO segna anche il debutto della ColorOS 15 a livello internazionale: si tratta dell’ultima incarnazione del software del brand, su base Android 15 , con nuove funzionalità AI (anche Cerchia e Cerca di Google) e il supporto di Gemini. Grazie ai Temi Flux, gli utenti possono facilmente modificare i profili visivi con un semplice gesto. La fluidità di ColorOS 15 è resa possibile dal Luminous Rendering Engine di OPPO, che offre una risposta al tocco più rapida del 18% e una stabilità migliorata del 40%. Di seguito, alcune feature legate all’intelligenza artificiale:

AI Eraser

Nitidezza AI

Rimuovi Riflessi AI

AI Studio

Riepilogo AI , Lettura AI , Risposta AI e Scrittura AI

, , e Note AI

Per quanto riguarda il prezzo, OPPO Find X8 Pro arriva in Italia a 1.199€ (nelle colorazioni Pearl White e Space Black): il top di gamma è disponibile nello store ufficiale e presso altri rivenditori. Con l’acquisto del flagship (entro il 31 dicembre) sono previsti anche 12 mesi di garanzia aggiuntiva mentre solo per i clienti di OPPO Store, fino al 31 dicembre è incluso anche l’indossabile Watch X. Lato update, Find X8 Pro riceverà aggiornamenti di sicurezza per sei anni, come riportato dalla stessa compagnia.

Scheda tecnica

Dimensioni di 162,27 x 76,67 x 8,24/8,34 mm per un peso di 215 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico

AMOLED a 10 bit da (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.910 mAh con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W

con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W Fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS

(f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 e ColorOS 15

OPPO Pad 3 Pro: caratteristiche e prezzo per l’Italia

Crediti: OPPO

Ad affiancare il top di gamma del brand cinese troviamo anche il tablet premium di ultima generazione. OPPO Pad 3 Pro arriva in Italia con un look elegante e stiloso, ma c’è di più. Il dispositivo punta ad offrire un’esperienza completa a tutto tondo grazie ad un display pensato per produttività e intrattenimento ed un comparto tecnico capeggiato dallo Snapdragon 8 Gen 3 Leading (ex SoC di punta targato Qualcomm). Insieme al tablet debuttano anche OPPO Pencil 2 Pro e la nuova Smart Keyboard. Passando al prezzo, OPPO Pad 3 Pro fa capolino in Italia nella sola colorazione Starlit Blue, a 599,9€. Fino al 31 dicembre sono inclusi nel prezzo anche penna e tastiera; il dispositivo è acquistabile esclusivamente su OPPO Store.

Scheda tecnica

dimensioni di 268,66 x 195,06 x 6,49 mm per un peso di 586 grammi

display LCD a 12 bit da 12,1″ 3K (3.000 x 2.120 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 540/120 Hz e luminosità di picco di 900 nit

a da (3.000 x 2.120 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a , campionamento del tocco a 540/120 Hz e luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-A720 @ 3.2 GHz + 2* Cortex-A720 @ 3.0 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.3 GHz)

+ 3* Cortex-A720 @ 3.2 GHz + 2* Cortex-A720 @ 3.0 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.3 GHz) GPU Adreno 750 a 1 GHz

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 9.510 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 6 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 14 tramite ColorOS 14.1

OPPO Enco Air 4: caratteristiche e prezzo per l’Italia

Crediti: OPPO

Smartphone, tablet e anche auricolari true wireless: la compagnia asiatica arricchisce la sua linea di prodotti con le OPPO Enco Air 4, disponibili in Italia su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo di 69,9€ (nelle colorazioni Silky White e Fresh Mint). Si tratte delle stesse TWS lanciate in Cina ad agosto: il design è fresco e colorato, la vestibilità è in-ear, montano driver da 12,4 mm, la connettività è Bluetooth 5.4 ed è presente sia l’audio spaziale che l’ANC fino a 32 dB.

