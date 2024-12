Redmi Turbo 4 avrà una batteria gigantesca: data, design e specifiche

Aggiornamento 31/12: nuove voci di corridoio sulle specifiche di Redmi Turbo 4, le trovate nell’articolo.

Mancano pochissimi giorni al nostro Capodanno e all’inizio del 2025, ma Xiaomi non va in pausa. La compagnia cinese ha annunciato la data di presentazione di Redmi Turbo 4, il primo telefono del nuovo anno: ecco quando arriverà, il design ufficiale e anche una panoramica di quello che ci aspetta lato specifiche (grazie ai leak finora).

Redmi Turbo 4, ufficiale la data di presentazione: design svelato e tutto quello che sappiamo sulle specifiche

Crediti: Redmi

L’evento Xiaomi dedicato a Redmi Turbo 4 è dietro l’angolo: la data di presentazione è fissata per il 2 gennaio 2025, quindi basterà attendere pochi giorni per scoprire il nuovo mid-range in via ufficiale. Si tratta di un evento importante per due motivi: per prima cosa, rappresenta il debutto commerciale del Dimensity 8400-Ultra, primo chipset All Big Core dedicato alla fascia media (la versione Ultra è una variante personalizzata); il secondo motivo riguarda noi occidentali dato che il prossimo modello Turbo 4 dovrebbe fare capolino da noi come POCO X7 Pro.

Oltre a svelare la data d’uscita in Cina, Xiaomi ha mostrato anche il design del telefono: bordi dritti, una doppia fotocamera in un modulo a capsula, schermo flat ed uno stile sportivo. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto dei leak e delle conferme finora.

Crediti: Redmi

Redmi Turbo 4 / POCO X7 Pro 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP68

Display LTPS OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

+ 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725) GPU Mali-G720 MC6

fino a 12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM fino a 512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50+8 MP (f/1.5-2.2-2.4) con IMX882 , OIS e ultra-wide da 120°

(f/1.5-2.2-2.4) con , e ultra-wide da 120° Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

