Mate 70 è solo la punta dell’iceberg: arriva anche Huawei Mate X6!

Il nuovo top di gamma pieghevole ha una data d’uscita: Huawei Mate X6 sta arrivando ed è stato confermato ufficialmente dalla compagnia asiatica. Farà da “spalla” alla serie Mate 70 e arriverà con una colorazione che strizza l’occhio al cugino tri-pieghevole Mate XT.

Huawei Mate X6 è il nuovo top di gamma pieghevole: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Huawei

La data di presentazione di Huawei Mate X6 è la stessa della serie Mate 70: l’evento di lancio di tutti i nuovi prodotti di punta del colosso tech cinese si terrà il 26 novembre, quindi tra pochissimi giorni. Oltre a confermare il debutto del nuovo pieghevole top, Huawei ha anche svelato il design; la famiglia Mate 70 presenta un look all’insegna della continuità con i precedenti modelli, offrendo ancora una volta un modulo fotografico circolare, seppur con alcuni elementi differenti. Nel caso di Huawei Mate X6, il pieghevole quasi non si distingue dall’attuale Mate X5: la quad camera è ancora una volta inserita in una cornice circolare, con il flash LED e il logo XMAGE al centro.

Le prime immagini ufficiali lasciano intravedere un pulsante di accensione piatto, segno che dovrebbe integrare anche il lettore d’impronte laterale. Quindi non dovremmo avere sensori sotto gli schermi, che saranno ancora una volta due (viene mantenuto il design in-fold, cioè con uno schermo pieghevole verso l’interno). Il dispositivo sarà lanciato in due colorazioni: la versione Nebula Ash è realizzata in vetro mentre la variante Red Leather presenta una cover posteriore in pelle vegana. Sappiamo che ci saranno tre tagli di memoria (12/512 GB, 16/512 GB e 16 GB/1 TB) ma non sono ancora emersi altri dettagli. Per il chipset, possiamo ipotizzare la presenza del Kirin 9100, lo stesso che dovrebbe muovere la gamma Mate 70.

