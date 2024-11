Al via le offerte Black Friday di Dreame: fino a 400€ di sconto su robot e lavapavimenti!

Mancano ancora diversi giorni al fatidico venerdì nero: l’evento di fine anno dedicato alle migliori offerte (tech e non solo) cade il 29 novembre, ma gli sconti sono già cominciati! Anche Dreame si unisce alla festa del Black Friday 2024 e ovviamente è possibile risparmiare su una sfilza di prodotti del brand tra robot aspirapolvere, lavapavimenti, vacuum cleaner stick e asciugacapelli. Queste sono senza dubbio le migliori occasioni dell’anno, quindi approfittane adesso!

Black Friday 2024: cominciano le offerte Dreame con tanti prodotti in sconto per le tue pulizie smart

Crediti: Dreame

Le offerte Black Friday targate Dreame sono già cominciate, sia su Amazon che sullo store ufficiale: il periodo promozionale termina il 2 dicembre, quindi ci sono un bel po’ di giorni per approfittare dei ribassi di questo particolare periodo. Il protagonista assoluto non può che essere Dreame X40 Ultra Complete, il robot aspirapolvere più completo in circolazione: questo modello è dedicato a chi punta alle stelle e non vuole compromessi! Per fortuna il prezzo scende di ben 400€ rispetto a quello di listino, grazie alla promo Black Friday: bastano 1.099€ per portarsi a casa l’alleato definitivo per le pulizie intelligenti. Come sottolineato poco sopra, abbiamo a che fare con un modello premium in tutto: la potenza di aspirazione tocca i 12.000 PA mentre la spazzola laterale estensibile e sollevabile è una manna dal cielo per pulire anche negli angoli.

Non finisce qui, perché la tecnologia MopExtend RoboSwing è il top: i mop si estendono oltre il corpo del robottino, in modo da raggiungere anche i punti solitamente inaccessibili (come i bordi delle stanze). Il dispositivo è dotato di sensori all’avanguardia per la mappatura degli ambienti e per il rilevamento degli ostacoli, ma il pezzo forte è la stazione di ricarica. Questa si occupa anche dello svuotamento del robot, della pulizia dei moci con acqua calda a 70°C e perfino dell’asciugatura di questi, tramite aria calda. Nulla è lasciato al caso e all’utente: c’è perfino il riempimento automatico del serbatoio dell’acqua a bordo del robottino!

Crediti: Dreame

L’offerta più accessibile è quella dedicata a Dreame H12 Pro: la lavapavimenti Wet & Dry scende a 265€ durante il periodo del Black Friday. Si tratta di un modello di fascia alta con una serie di funzionalità che lo rendono perfetto per la cura dei tuoi pavimenti, sempre all’insegna del relax. Per prima cosa è una lavapavimenti facile da maneggiare e da utilizzare: la spazzola è stata ridisegnata per pulire a fondo anche vicino ai battiscopa; inoltre è l’ideale sia per eliminare le macchie più ostinate che per lavare rapidamente le superfici di casa. La base di ricarica ha anche la funzione di pulizia: la spazzola viene pulita tramite acqua ed alta velocità, mentre il sistema di asciugatura con aria calda previene la formazione di muffe e cattivi odori.

Le offerte Dreame per il Black Friday continuano per tutto il mese, fino al 2 dicembre: ecco le occasioni dedicate ai prodotti del brand, che – ricordiamo – sono attive sia su Amazon che nello shop ufficiale del brand! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le