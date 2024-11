Huawei Mate 70: il CEO conferma la data di presentazione

Dopo le voci di corridoio dei giorni scorsi arriva una conferma ufficiale, direttamente da parte del CEO del colosso tech cinese. Huawei Mate 70, 70 Pro e 70 Pro+ hanno una data di presentazione ed è vicinissima, almeno per quanto riguarda il mercato asiatico.

La serie Huawei Mate 70 ha una data di presentazione: arriva la conferma ufficiale

Crediti: Weibo

In linea con quanto trapelato in precedenza, la data di presentazione della serie Huawei Mate 70 è fissata per il 26 novembre in Cina. Il fatidico giorno è stato confermato dal CEO Richard Yu nel corso di una breve intervista durante l’evento Guangzhou Auto Show 2024. Non ci sono altri dettagli, nemmeno su quanti modelli comporranno la gamma, ma il dirigente ha svelato anche l’esistenza del marchio di lusso MAEXTRO: similmente a Xiaomi è alla sua auto, anche Huawei si cimenterà nella produzione di veicoli elettrici.

La nuova famiglia Mate dovrebbe essere composta da Huawei Mate 70, 70 Pro, 70 Pro+ e anche dalla versione ultra-premium Mate 70 RS Ultimate. In base a quanto trapelato finora, i dispositivi dovrebbero offrire un look ibrido tra quello di Mate 50 Pro e Mate 60 Pro, con un modulo fotografico circolare ed una parte anteriore caratterizzata da uno schermo micro-curved su quattro lati ed un triplo punch hole (per i modelli Pro) con tre sensori dedicati al riconoscimento facciale 3D. Tra le altre caratteristiche ci sarebbero un pannello da 6,88″ 1.5K con tecnologia LTPO 1-120 Hz e tecnologia OLED Tandem, ed un chipset Kirin 9100.

