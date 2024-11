Ecco Huawei Mate 70 Pro: svelato il design a pochi giorni dal lancio

Dopo la conferma della data di presentazione, ecco che Huawei Mate 70, 70 Pro e 70 Pro+ diventano ancora più tangibili con le prime immagini ufficiali. Il colosso tecnologico cinese ha svelato il design della gamma, che avrà uno stile simile a quello della precedente generazione.

Huawei Mate 70 Pro si mostra per la prima volta (in via ufficiale): ecco il nuovo design della serie top

Crediti: Weibo

Il trittico composto da Huawei Mate 70, 70 Pro e 70 Pro+ continuerà ad avere un modulo fotografico circolare, simile a quanto visto con le generazioni passate; tuttavia è più forte la somiglianza con Mate 50 Pro rispetto ai telefoni più recenti. Da Mate 60 Pro arriva il triplo punch hole anteriore, almeno secondo quanto emerso da alcune foto dal vivo. La presentazione è fissata per il 26 novembre in Cina mentre mancano ancora dettagli per l’evento internazionale.

Credito: Huawei

Oltre a questi tre modelli dovremmo avere anche Mate 70 RS Ultimate, similmente a quanto avvenuto lo scorso anno, ossia la versione ultra-premium che sostituisce la storica collaborazione Porsche Design. Tra le varie specifiche della gamma dovremmo avere uno schermo con tecnologia OLED Tandem fino a 6,88″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz (LTPO), il chipset Kirin 9100 ed un ampio schermo micro-curved su quattro lati; presente all’appello anche il riconoscimento del volto 3D, almeno per quanto riguarda i modelli maggiori.

