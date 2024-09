Huawei Mate XT Ultimate Design ufficiale: è il primo tri-pieghevole al mondo!

La rivoluzione targata Huawei è finalmente arrivata: il colosso tech cinese ha lanciato per la prima volta al mondo (in versione commerciale) uno smartphone tri-pieghevole, ossia con un ampio schermo pieghevole in due punti (e quindi in tre parti). Ecco tutto quello che c’è da sapere su Huawei Mate XT Ultimate Design, il foldable extra-lusso unico nel suo genere: quindi trovate i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Huawei Mate XT Ultimate Design: tutto quello che c’è da sapere sul primo smartphone tri-pieghevole

Design e display

Crediti: Huawei

Il nuovo top di gamma pieghevole di Huawei arriva come parte della serie Ultimate Design, la famiglia di dispositivi di lusso del brand nata dopo la fine della collaborazione con Porsche. Non a caso il design è molto vicino a quello di Mate 60 RS Ultimate Design, con un ampio modulo fotografico ottagonale posizionato al centro della scocca. Huawei Mate XT Ultimate Design stravolte il settore degli smartphone foldable con un design unico, caratterizzato da un display tri-pieghevole. Da chiuso il telefono offre un classico schermo da 6,4″ con risoluzione Full HD+ ma una volta aperto il pannello si estende fino a 7,9″ (in questo caso con risoluzione 2K). La vera magia avviene spiegando completamente il display: una volta aperto in due punti, si sale a ben 10,2” di diagonale, con risoluzione 3K. Una soluzione decisamente atipica, con dimensioni di tutto rispetto: solo 3,6 mm di spessore quando aperto completamente e 12,8 mm una volta chiuso.

Crediti: Huawei

Com’è facile immaginare, si tratta di un concentrato di tecnologia caratterizzato da una nuova cerniera che consente la flessione interna ed esterna del pannello, ma con una struttura che non impatta sulle dimensioni generali del dispositivo. Il display è un’unità OLED LTPO a 10 bit, con un pannello protettivo UTG (Ultra Thin Glass).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Huawei

Come da tradizione per gli ultimi modelli del brand, Huawei non ha rivelato in toto le specifiche tecniche di Mate XT: probabilmente il telefono è mosso dal Kirin 9010, lo stesso chipset visto a bordo di Huawei Pura 70 Pro, mentre lato memorie ci sono 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Nonostante il formato particolare ed il corpo sottile, la batteria è un’unità da 5.600 mAh con ricarica rapida da 66W e inversa (cablata) da 5W; presente anche il supporto alla ricarica wireless da 50W, anche inversa (7,5W). Il software a bordo è HarmonyOS 4.2.

Passando al comparto fotografico, Huawei Mate XT Ultima Design offre un triplo modulo con tecnologia di imaging proprietaria XMAGE, un sensore principale da 50 MP con apertura variabile e stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo a periscopio da 12 MP (con zoom ottico 5,5X). È presente anche una selfie camera da 8 MP, posizionata in un punch hole centrale: questo trova spazio nel “primo” display del telefono (quando completamente chiuso).

Crediti: Huawei

Ovviamente non possono mancare una sfilza di funzionalità legate al formato del dispositivo: questo può essere sfruttato come un normale telefono, oppure come un tablet o anche come mini PC (Huawei ha lanciato anche un’apposita tastiera). Non mancano poi varie funzioni basate sull’intelligenza artificiale (per la modifica delle foto, la traduzione di testi e non solo).

Huawei Mate XT – Scheda tecnica

Dimensioni schermo singolo – 156,7 x 73,5 x 12,8 mm per 298 grammi schermo doppio – 156,7 x 143 x 7,45/4,75 mm per 298 grammi schermo triplo – 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm per 298 grammi

Certificazione IP/

Display OLED LTPO a 10 bit da 6,4″ Full HD+ (2.232 x 1.008 pixel), 7,9″ 2K+ (2.232 x 2.048 pixel), 10,2″ 3K+ (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass

a 10 bit da (2.232 x 1.008 pixel), (2.232 x 2.048 pixel), (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC HiSilicon Kirin 9010 a 7 nm SMIC ( presumibilmente , non viene riportato il chipset a bordo)

a 7 nm SMIC ( , non viene riportato il chipset a bordo) CPU octa-core (2 x 2,3 GHz Taishan V121 + 6 x 2,18 GHz Taishan V121 + 4 x 1,55 GHz A510)

GPU Maleoon 910

16 GB di RAM (LPDDR5X?)

di RAM (LPDDR5X?) 256/512 GB/1 TB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica da 66W (inversa 5W) e wireless da 50W (inversa 7,5W)

con ricarica da (inversa 5W) e da 50W (inversa 7,5W) Fotocamera XMAGE da 50 + 12 + 12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x

da con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x Selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, supporto UWB

HarmonyOS 4.2

Quanto costa Huawei Mate XT Ultimate Design – Prezzo e uscita

Crediti: Huawei

Il tri-pieghevole Huawei Mate XT è stato lanciato in Cina il 10 settembre, a pochissime ore di distanza da iPhone 16: è chiaro il tentativo dello colosso tecnologico asiatico, che prova a mettere un freno all’ultima novità di Apple presentando un telefono che lascia a bocca aperta. Bellissimo e al top in tutto, ma comunque ad un prezzo salato (anche se poteva andare molto peggio): Huawei Mate XT costa 19.999 CNY, ossia circa 2.545€ al cambio attuale. Ecco le configurazioni disponibili ed il relativo prezzo in patria.

16/256 GB – 19.999 CNY ( 2.545€ )

) 16/512 GB – 21.999 CNY ( 2.798€ )

) 16 GB/1 TB – 23.999 CNY (3.052€)

Per ora non ci sono dettagli su un possibile lancio alle nostre latitudini: al momento non è dato di sapere se Huawei ha in mente anche una versione Global ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

