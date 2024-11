DEEBOT T30 Pro Omni sfiora il 40% di sconto per il Black Friday: ecco le offerte ECOVACS

Il mese di novembre è uno dei momenti di punta per gli utenti in cerca del massimo risparmio: la prima metà del mese è il momento del Singles Day, mentre verso il termine si entra in un altro grande periodo di sconti. Il Black Friday 2024 è arrivato e in un lampo è partita la corsa alle offerte: anche ECOVACS è pronto a dire la sua, con un’occasione d’oro per mettere le mani su DEEBOT T30 Pro Omni, ma anche per risparmiare su tanti altri prodotti dedicate alle pulizie intelligenti!

Black Friday ECOVACS: DEEBOT T30 Pro Omni al miglior prezzo e tante altre occasioni per risparmiare

Crediti: ECOVACS

Le offerte ECOVACS per il Black Friday 2024 dureranno fino al 2 dicembre: la finestra di tempo è quindi abbastanza ampia, anche se – come al solito quando si tratta di occasioni top – è meglio non farsi cogliere impreparati e procedere con celerità. I prezzi dedicati al periodo promozionale del venerdì nero sono decisamente allettati: si parte da una base di soli 239€ (per il modello N20), insieme ad occasioni sia per quanto riguarda la fascia media del brand che quella top. Una delle offerte più interessanti riguarda DEEBOT T30 Pro Omni (Silver), robot aspirapolvere pensato per facilitare al meglio le pulizie di casa: la cura dei pavimenti è fondamentale, ma avere un alleato smart è una manna dal cielo, specialmente se affidabile.

Il robottino targato ECOVACS ha tutte le carte in regola per essere il tuo alleato in casa: è dotato di una potenza di aspirazione sopra le righe ed arriva con un mini stazione automatica, in modo da trasformare la pulizia dei pavimenti in un momento di completo relax per l’utente. DEEBOT T30 Pro Omni ha una potenza di aspirazione di ben 11.000 PA, l’ideale per rimuovere efficacemente sporco e polvere da pavimenti e tappeti; ovviamente parliamo di un modello di ultima generazione, dotato di un paio di chicche al top come la spazzola ZeroTangle (che evita la formazione di grovigli di peli e capelli) e il sistema di lavaggio adattivo TruEdge.

Crediti: ECOVACS

Quest’ultimo garantisce una pulizia precisa dei bordi grazie al mop estensibile, in grado di raggiungere anche i punti più difficili. Inoltre il sistema di rilevamento dei tappeti solleva automaticamente i mop fino a 9 mm: in questo modo il robot può pulire i tappeti alla massima potenza, senza il rischio di bagnarli con l’acqua. Trattandosi di un dispositivo smart, non poteva mancare una caratteristica tech come un assistente vocale: YIKO supporta gli input in linguaggio naturale eil riconoscimento vocale con tre microfoni, per comandi vocali sempre precisi.

DEEBOT T30 Pro Omni sfiora il 40% di sconto su Amazon, grazie alla promo per il Black Friday 2024: il prezzo scende a 629€ (per la versione Silver), fino al 2 dicembre.

Tutte le offerte ECOVACS per il Black Friday

Crediti: ECOVACS

Il modello che abbiamo visto finora rappresenta un’occasione top per passare alle pulizie smart puntando in alto, ma con un occhio al risparmio. Ma le offerte ECOVACS non finiscono qui: ecco tutti gli sconti disponibili per la celebre iniziativa di novembre! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mini Stazione Automatica Autopulente, Pulizia adattiva dei Bordi TruEdge, Spazzola... 791,00€ 629,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS T30S PRO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Tecnologia Antigroviglio, TruEdge™ Adaptive Edge Mopping, Lavaggio con Acqua Calda, Svuotamento... 1.099,00€ 699,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 12800Pa, Progettazione Antigroviglio, TruEdge™ Adaptive Edge Mopping, Lavaggio con Acqua Calda... 1.299,00€ 899,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT X5 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione All-in-One, 12800Pa, Anti-grovigli, TruEdge™ Taglio Adattivo Bordi, Lavaggio Mocio ad... 1.099,00€ 799,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 10000Pa, Mopping Adattivo dei Bordi, ZeroTangle, Lavapavimenti ad Acqua Calda, Asciugatura ad... 699,00€ 549,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS N20 PRO Plus Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, 8000 Pa, Pulizia Senza Sforzo per 45 Giorni, Spazzola Antigroviglio, Durata 300 min, Arrampicata da... 499,00€ 349,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT N20 Plus Robot Aspirapolvere con Stazione, 8000 Pa, Pulizia Senza Sforzo per 45 Giorni, Spazzola Antigroviglio, Durata 300 min, Arrampicata da... 379,00€ 299,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT N20 Robot Aspirapolvere, 8000 Pa Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, Spazzola Antigroviglio, 300 Minuti di Esecuzione, Arrampicata da 20 mm,... 299,00€ 239,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 21/11/2024 12:26

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le