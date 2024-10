Xiaomi strizza l’occhio a Nokia N90, con una versione “futuristica”

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Di recente è stato approvato un nuovo brevetto targato Xiaomi: non si tratta di un tri-pieghevole, come quello visto nelle scorse settimane, ma di un modello ben diverso. Il dispositivo strizza l’occhio al vecchio Nokia N90, con una struttura rotante (ma che nasconde una sorpresa).

Questo smartphone rotante Xiaomi arriva dal futuro: il nuovo brevetto mostra un formato inedito (forte non troppo pratico)

Crediti: 91mobiles

Questa non è la prima volta che Xiaomi pensa ad uno smartphone “rotante”: già in passato abbiamo avuto a che fare con alcuni brevetti dedicati a soluzioni di questo tipo (dal 2020). Questo modello presenta una fotocamera rotante: la sezione superiore dello schermo è separata dal corpo ed è in grado di ruotare per trasformare la fotocamera principale nella selfie camera. C’è poi un dispositivo caratterizzato da una flip camera integrata direttamente nel corpo del dispositivo, con un effetto finale futuristico. Infine, come non citare il telefono ibrido con un meccanismo rotante per la fotocamera? Tutte queste soluzioni si sono susseguite nel corso degli anni, fino ad arrivare all’ultima novità brevettata da Xiaomi: parlare di un telefono rotante è riduttivo dato che si tratta un vero e proprio smartphone composto da due metà agganciabili tramite quelli che sembrano connettori magnetici.

Crediti: 91mobiles

Il terminale sembra un normale pieghevole a conchiglia, almeno all’apparenza; in realtà è formato da due parti che possono essere separate in tutta tranquillità. Non è dato di sapere se le due metà possono funzionare indipendentemente l’una dall’altra. Inoltre per quanto il design sia futuristico non è chiaro il senso di questo particolare form factor. Se il pregio è rappresentato dalle dimensioni non resta più comodo un telefono pieghevole come Xiaomi MIX Flip?

Il brevetto di Xiaomi è stato depositato nel 2023 ed approvato il 1° ottobre 2024: ovviamente non è detto che questo formato troverà spazio nel futuro di Xiaomi dato che molti brevetti restano tali. Tuttavia è impossibile non notare lo stile recente del terminale, con un modulo fotografico che strizza l’occhio a Xiaomi 13 e 14.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le