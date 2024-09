Il tri-pieghevole Xiaomi certificato: ci sono anche nuove immagini

È passato diverso tempo dal debutto dei primi telefoni pieghevoli e nonostante non abbiamo assistito ad una diffusione capillare, i vari produttori stanno già esplorando altri tipi di design. Huawei ha lanciato il primo smartphone tri-pieghevole al mondo (Mate XT), un dispositivo premium sicuramente non per tutti, che potrebbe trovare un degno rivale in un futuro terminale targato Xiaomi.

Questo potrebbe essere il tri-pieghevole di Xiaomi: lo smartphone è stato certificato con tanto di immagini!

Crediti: 91mobiles

Già ad agosto abbiamo visto il ritorno delle indiscrezioni in merito al tri-pieghevole Xiaomi, con tanto di immagini di un’unità prototipale (anche se risalente al 2018). Il lancio sarebbe previsto nel corso del 2025 (forse già a marzo), anche se – ovviamente – da parte della casa cinese tutto tace. Ora ha fatto capolino la certificazione presso l’ente cinese CNIP con una novità: ci sono varie immagini render e dato che il documento è datato 3 settembre, potrebbe trattarsi del design definitivo (o comunque di un look molto vicino a quello finale).

Crediti: 91mobiles

Il terminale presenta un formato simile a quello del rivale Huawei Mate XT: il display è un ampio pannello pieghevole in due punti e quindi in tre sezioni. Lo schermo può essere visualizzato quindi in tre diverse dimensioni, ossia il formato classico da smartphone, quello da tablet ed uno maggiorato (sfruttando il display completamente aperto). Purtroppo, come al solito in questi casi, non ci sono dettagli certi né informazioni sulle specifiche.

Crediti: 91mobiles

Xiaomi potrebbe decidere di sfidare Huawei sul piano commerciale, oppure il suo tri-pieghevole potrebbe restare un prototipo. Comunque secondo varie voci il lancio dovrebbe avvenire il prossimo anno; non conosciamo il nome del dispositivo ma è probabile che farà parte della serie MIX. In fondo si tratta da sempre della gamma “sperimentale” di Xiaomi e attualmente comprende anche i pieghevoli del brand (i modelli più recenti sono MIX Fold 4 e MIX Flip). Una piccola curiosità: Samsung potrebbe decidere di saltare il formato tri-fold e passare direttamente ad uno smartphone arrotolabile, secondo le ultime indiscrezioni.

