Xiaomi vuole sfidare Huawei con il suo tri-pieghevole: foto e dettagli leak

Aggiornamento 27/08: dopo le indiscrezioni delle scorse ore, spuntano maggiori dettagli sul presunto tri-fold Xiaomi, con tanto di numeri di modello e immagini presunte. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il 2024 ha portato una gradita aggiunta nel panorama degli smartphone pieghevoli: Xiaomi MIX Fold 4 è il quarto capitolo della gamma ed ha fatto capolino in patria insieme a MIX Flip, in primo pieghevole a conchiglia del brand. Due modelli nuovi di zecca, ma potrebbero esserci anche altre novità in arrivo per i Mi Fan: secondo un noto insider, Xiaomi avrebbe in programma uno smartphone tri-pieghevole per lanciare il suo guanto di sfida a Huawei!

Il tri-pieghevole di Xiaomi potrebbe essere realtà: in arrivo il dispositivo foldable che sfida Huawei, secondo un leak

Il presunto tri-fold Huawei – Crediti: Weibo

Fino a questo momento i dettagli su uno smartphone tri-pieghevole hanno riguardato principalmente Huawei: Samsung ha mostrato vari prototipi nel corso degli anni mentre con il colosso cinese le cose si sono fatte parecchio tangibili, almeno di recente. Il terminale è stato prima avvistato nelle mani del presidente della compagnia, mentre le indiscrezioni più recenti parlando di un debutto a strettissimo giro (addirittura a settembre, pare) e di un prezzo da capogiro. Huawei dovrebbe rimanere senza rivali per un po’ di tempo, ma la prima compagnia a sfornare uno smartphone tri-pieghevole competitor potrebbe essere Xiaomi.

Come riportato da un noto insider cinese, Xiaomi sarebbe al lavoro su un tri-fold per sfidare Huawei; nonostante ciò mancano ancora dettagli sulle specifiche e lo stesso periodo d’uscita potrebbe non essere poi così vicino. Probabilmente il debutto avverrà nel corso del 2025, ma ovviamente si tratta di un’ipotesi (l’ultima parola spetta alla casa di Lei Jun). Viste le capacità dimostrate da Xiaomi, potremmo immaginare un tri-pieghevole leggero e sottile, con fotocamere Leica ed un SoC Snapdragon al top.

Nuovi leak e immagini | Aggiornamento 27 agosto

Crediti: Xiaomitime

A distanza di pochissimo si torna a parlare del presunto tri-pieghevole Xiaomi, stavolta perfino con delle immagini. Per prima cosa sarebbe emerso il nome in codice dello smartphone: ancora una volta un nome divino preso dalla mitologia cinese (come nel caso di Xiaomi 15 e 15 Pro), ossia zhuque. Inizialmente attribuito al futuro MIX 5 (quest’ultimo avrebbe invece il nome in codice suiren), in realtà dovrebbe fare riferimento proprio al tri-fold. Dal codice del software HyperOS è emersa anche la presenza di una versione con il supporto alla comunicazione satellitare.

Crediti: Xiaomitime

Inoltre sarebbero state individuate anche le sigle del telefono, ossia 2503FVPB1C e Z5031VP29C, probabilmente per la versione satellitare e quella standard. I numeri di modello potrebbero aver svelato anche il possibile periodo d’uscita, ovvero marzo 2025. Si tratta comunque di una finestra temporale indicativa, quindi aspettiamo conferme ufficiali. A proposito, questa non è la prima volta che si parla di tri-pieghevole Xiaomi: già nel 2018 sono emerse delle immagini di un misterioso modello siglato U1, proprio con un formato tri-fold.

Crediti: Xiaomitime

Per concludere, un insider cinese ha aggiunto ulteriori dettagli su questo particolare smartphone. Il terminale dovrebbe presentare un corpo completamente “pulito”, privo di pulsanti fisici (funzionerebbe solo tramite gesti e tasti virtuali o comandi vocali). Il tri-pieghevole dovrebbe avere una caratteristica mutuata da Xiaomi MIX 4, ossia una fotocamera selfie sotto il display. Ci sono voci anche sul chipset che dovremmo trovate sotto la scocca, ossia una soluzione Qualcomm inedita dalla sigla SM8775: si tratterebbe del presunto Snapdragon 8+ Gen 4, ovviamente da prendere con estrema cautela. Secondo il leaker, anche il futuro Xiaomi 15S Pro avrà il medesimo SoC e debutterà nel corso del secondo trimestre del 2025. Comunque è bene fare una precisazione: il collegamento tra zhuque e il tri-fold è ancora incerto e potrebbe benissimo trattarsi di due smartphone differenti!

Crediti Immagine Render in Copertina: LetsGoDigital

