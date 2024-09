Samsung sfiderà il tri-pieghevole Huawei con uno smartphone “arrotolabile”

Aggiornamento 16/09: si torna a parlare dello smartphone arrotolabile di Samsung con nuovi dettagli sulle caratteristiche del dispositivo e il periodo d’uscita. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Nel corso degli anni, il colosso tecnologico asiatico ha sempre mostrato i suoi prototipi di display “particolari”, offrendo uno scorcio del futuro non solo dei telefoni ma anche di altri terminali. A quanto pare ci sarà da attendere ancora un po’ per il lancio del primo smartphone Samsung con display Rollable Flex, tuttavia il debutto del dispositivo arrotolabile non dovrebbe avvenire in un futuro troppo lontano, secondo le ultime novità.

Samsung Rollable Flex sarà il rivale di Huawei Mate XT: ecco quando dovrebbe arrivare, secondo le ultime indiscrezioni

Crediti: Revegnus (@Tech_Reve)

Inizialmente è stato l’insider Revegnus, sempre pronto a dire la sua quando si parla della compagnia asiatica, a puntare il dito in direzione del prossimo anno ed ora arrivano ulteriori indiscrezioni. Stando a quanto rivelato, il primo smartphone Samsung con display arrotolabile Rollable Flex potrebbe vedere la luce nel corso del 2025; proprio in quell’anno l’azienda dovrebbe cominciare la produzione di massa. Inoltre si tratterà di uno o più smartphone caratterizzati da un design completamente full screen (con fotocamera sotto il display) e zero cornici. Lo scorso agosto Samsung ha presentato la sua tecnologia All-Around Full Screen che mira ad ottenere dispositivi davvero tutto schermo.

Il possibile periodo d’uscita

Crediti: Huawei

Il 2025 dovrebbe essere l’anno dell’inizio della produzione di massa quindi il lancio potrebbe anche avvenire successivamente. Tuttavia l’estate del 2025 oppure il periodo invernale, potrebbero essere dei momenti perfetti per lanciare un dispositivo di questo tipo. Il telefono Samsung con Rollable Flex potrebbe debuttare insieme ai futuri Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, oppure avere un evento tutto suo prima della fine dell’anno. Ricordiamo che queste sono solo congetture e che l’ultima parola spetta ovviamente a Samsung.

Un primo accenno alle specifiche del rollable

Il tri-pieghevole di Samsung – Crediti: Samsung

Oltre allo schermo Rollable Flex OLED, la compagnia asiatica ha mostrato anche tanti altri prototipi come il tri-pieghevole Z Flex, il portatile Flex Note e non solo (Flex S, Flex G). Inoltre un brevetto del 2021 ha mostrato una particolare attenzione del brand vesto il design tri-fold. Nonostante ciò Samsung avrebbe deciso di passare oltre e di sfidare Huawei Mate XT (il primo tri-pieghevole al mondo) con il formato arrotolabile. Il modello della rivale cinese sfoggia un pannello da 10,2″, ma il futuro rollable Samsung dovrebbe spingersi fino a 12,4″ di diagonale (secondo un leak recente). Purtroppo non ci sono altri dettagli, anche se nuove voci sottolineano ancora una volta che dovremmo avere una fotocamera sotto lo schermo.

