Troppi problemi per iPadOS 18: Apple ritira l’aggiornamento

Il lancio dei nuovi major update è sempre un momento molto delicato per le grandi aziende, in quanto il rischio che si possano incontrare grandi problemi durante i primi giorni del rilascio è sempre molto alto. Questo è quello che sembra essere successo con iPadOS 18 e il nuovo iPad Pro con chip M4, con il processo di installazione del nuovo aggiornamento che per alcuni utenti è diventato un incubo culminato con la sostituzione del dispositivo in assistenza. Apple, per fortuna, è subito corsa ai ripari.

iPad Pro con M4 in blocco durante l’installazione di iPadOS 18: Apple corre ai ripari

Crediti: Apple

I nuovi iOS 18 e iPadOS 18 sono stati rilasciati poco più di 24 ore fa, ma i problemi non sono tardati ad arrivare, soprattutto per gli utenti di iPad Pro M4. In rete, infatti, sono emerse diverse segnalazioni di blocchi durante l’installazione del nuovo sistema operativo che corrompono completamente il dispositivo (fenomeno noto con il termine di “brick”), rendendo inutilizzabili gli iPad affetti dal problema. Alcuni utenti, recandosi in un Apple Store, sono riusciti a risolvere il problema soltanto ricevendo direttamente un dispositivo sostitutivo.

Apple, però, è corsa immediatamente ai ripari ed ha prontamente ritirato l’aggiornamento, che non è più disponibile né in versione OTA, né come immagine di ripristino del sistema operativo (IPSW). “Abbiamo temporaneamente rimosso l’aggiornamento ad iPadOS 18 per i modelli iPad Pro M4, mentre risolviamo un problema che sta affliggendo un piccolo numero di dispositivi” ha annunciato Apple alla stampa.

Per iPad Pro M4, quindi, per il momento è meglio stare alla larga da iPadOS 18, in attesa che Apple possa fornire un versione dell’aggiornamento che non costringa gli utenti a sostituire il loro dispositivo oramai inutilizzabile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le