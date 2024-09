L’AI di Google in arrivo su Xiaomi 14T e 14T Pro: un leak svela tutte le funzionalità

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione dei nuovi smartphone di Xiaomi, ma in rete continuano ad emergere importanti indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Xiaomi 14T e 14T Pro, infatti, potrebbero essere i primi smartphone a beneficiare della nuova partnership tra il celebre produttore cinese e Google, che permetterà ai dispositivi prodotti dal team di Lei Jun di poter sfruttare alcune peculiari funzionalità AI come Cerchia e Cerca.

Cerchia e cerca, traduzioni e annotazioni con AI in arrivo su Xiaomi 14T e 14T Pro

Un nuovo leak proveniente direttamente dalla Spagna ha mostrato in queste ore quelle che potrebbero essere le funzionalità con intellgenza artificiale in arrivo su Xiaomi 14T e 14T Pro, frutto della nuova collaborazione con Google annunciata soltanto poche settimane fa. I nuovi smartphone, infatti, potrebbero essere in grado di sfruttare la celebre funzione Cerchia e Cerca, che con una semplice gesture sullo schermo è in grado di avviare una ricerca dell’elemento selezionato in pochi secondi.

Tra le altre funzionalità, inoltre, potrebbero arrivare anche le Annotazioni AI, con correzioni, riepiloghi e traduzioni del testo, così come un nuovo Interprete AI in grado di effettuare delle traduzioni in tempo reale, sia ascoltando il microfono durante una conversazione faccia a faccia che durante una riunione in call oppure una telefonata. L’intelligenza artificiale, inoltre, potrebbe essere in grado anche di generare sottotitoli in tempo reale per i video ed offrire un registratore vocale potenziato dall’AI.

Al momento, ovviamente, si tratta di semplici indiscrezioni: vi invitiamo ad attendere quindi il 26 settembre, quando Xiaomi presenterà ufficialmente al mondo i nuovi 14T e 14T Pro.

