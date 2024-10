Recensione ACE Magician AM08 Pro: è davvero un mini PC da gaming?

Il mondo dei mini PC è davvero in continua evoluzione e giorno dopo giorno continuano ad arrivare sul mercato nuovi dispositivi sempre più potenti che riescono ad eseguire senza troppi sforzi anche i compiti più pesanti. Con un mini PC, però, si può videogiocare? Questa è la domanda a cui proveremo a rispondere oggi con la recensione del nuovo ACE Magician AM08 Pro.

Recensione ACE Magician AM08 Pro

Design e materiali

Ace Magician AM08 Pro riprende l’iconico design a piramide reso celebre dal brand, con la ormai classica rotellina d’accensione che funge anche da selettore per la velocità della ventola integrata (Silent, Auto e Performance). Sulla parte superiore troviamo il logo ACE MAGICIAN con illuminazione a LED RGB, che si estende anche al pulsante ON/OFF e al pannello laterale, su cui troviamo anche una griglia di ventilazione con la scritta “GAMING” tono su tono. La scocca è realizzata interamente in plastica con una livrea in grigio metallizzato e nero.

Il pannello frontale ospita il jack per le cuffie da 3.5 millimetri, due porte USB 3.0 di tipo A ed una porta USB-C con Display Port. Sul retro, invece, troviamo un’altra griglia per la dissipazione del calore, che accompagna due porte USB 3.0 di tipo A, due uscite HDMI 2.0, un ingresso Gigabit Ethernet RJ45, il connettore per l’alimentazione e un aggancio Kensigton lock. Il pannello laterale di destra, invece, è agganciato magneticamente al resto della scocca ed una volta rimosso permette di avere accesso alle memorie RAM, SSD M2 e ad uno slot di espansione a cui è possibile collegare un hard disk da 2.5″.

Il fondo del mini PC è caratterizzato, invece, da due piedini in gomma che si estendono su entrambi i lati lunghi del dispositivo, per garantire una presa salta sulle superfici ed evitare scivolamenti. L’alimentatore è dotato di trasformatore esterno, mentre in confezione è incluso anche un cavo HDMI 2.0 per collegare immediatamente il PC ad un monitor compatibile. Avendo una forma che si estende verso l’alto, il dispositivo occupa veramente pochissimo spazio sulla scrivania: questo modello, infatti, ha un’altezza di 19 centimetri, una profondità di 15 centimetri ed una larghezza di appena 8 centimetri, per un peso di appena 1 Kg.

Hardware e prestazioni

La configurazione di Ace Magician AM08 Pro che abbiamo avuto modo di testare è alimentata da un processore AMD Ryzen 9 6900HX, con processo di produzione a 6nm, 8 core, 16 threads, una frequenza massima (turbo) di 4.9 GHz ed un TDP di 45W. Se la CPU promette ottime prestazioni per un forma factor del genere, non è da meno la GPU AMD Radeon 680M con il supporto per il collegamento di tre schermi in contemporanea, a cui viene affiancata una memoria RAM DDR5 da 16 GB (single channel) ed una memoria SSD M.2 PCIe 4.0 da 512 GB.

Le prestazioni sono sicuramente di prim’ordine per un dispositivo del genere, soprattutto con dimensioni talmente ridotte. Vanno però fatte delle precisazioni: nonostante il PC venga pubblicizzato come “mini PC da gaming” con tanto di scritta fiammante sulla scocca, non ci si possono assolutamente aspettare prestazioni da PC fisso con scheda grafica dedicata. La potenza computazionale della GPU messa in campo da ACE Magician, infatti, è di poco superiore a quella di una Steam Deck: questo non significa che il gaming è proibitivo, ma è sempre bene tenere le aspettative sul giusto livello.

Con questa configurazione, come evidenziato anche dai nostri benchmark, ci si può aspettare ottime prestazioni con i giochi a 720p, ma senza l’aiuto del FSR (la tecnologia di super sampling di AMD) è difficile pensare si possa giocare in Full HD 1080p senza dover abbassare i dettagli al minimo. Nella gestione di processi, inoltre, non aiuta la RAM single channel, di cui è assolutamente consigliato l’upgrade a 32 GB in dual channel. Se si vuole sfruttare questo mini PC per il gaming, un’idea potrebbe essere anche quella di sostituire Windows 11 con una distro di Linux come Bazzite che sfrutta le ultime novità di Steam OS (in attesa che quest’ultimo venga reso disponibile anche per i PC) per approfittare al meglio dell’hardware AMD.

Fatta questa dovuta precisazione, se cercate un mini PC potente per l’ufficio che possa gestire anche le applicazioni 3D più pesanti, questo Ace Magician AM08 Pro è un’assoluta bestia: i classici programmi da lavoro vengono gestiti alla perfezione, mentre è possibile anche un editing video e foto leggero, ottenendo ottimi risultati sia in termini di prestazioni che in velocità di rendering. Come accennato in precedenza, il sistema operativo pre-installato è Windows 11, con pochissime personalizzazioni: è stata infatti aggiunta un’app per il controllo dell’illuminazione RGB e la possibilità di effettuare il setup con un account offline.

La connettività è altrettanto solida: abbiamo a disposizione, infatti, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Gigabit Ethernet da 2.5 Gbps, che permettono di essere sempre connessi senza interruzioni o cadute del segnale. Sia con gli accessori (mouse e tastiera) che con le cuffie, il modulo Bluetooth di comporta egregiamente, senza alcun tipo di lag o ritardi. Nota a margine per la gimmick della rotella di accensione con selettore della modalità d’uso, con cui è possibile impostare la velocità delle ventole: in modalità Silent il mini PC produrrà il minor rumore possibile cercando di tenere comunque basse le temperature, evitando che il processore spinga troppo sull’acceleratore. La modalità Performance, invece, spinge le doppie ventole al massimo, per garantire il miglior raffreddamento possibile. La modalità consigliata, però, è Auto che regola la velocità delle ventole in base all’utilizzo che si sta facendo del mini PC.

Recensione ACE Magician AM08 Pro – Prezzo e considerazioni

Ace Magician AM08 Pro è un mini PC davvero potente, da cui però non si possono aspettare prestazioni da PC da gaming. Videogiocare non è sicuramente proibitivo, ma con le giuste aspettative e con delle dovute accortezze per quanto riguarda la risoluzione da utilizzare. Per l’ufficio, invece, questo dispositivo potrebbe risultare davvero perfetto anche per chi ha necessità di eseguire applicazioni in 3D o di rendering video, che spesso risultano impossibili da utilizzare con processori meno potenti.

Ace Magician propone il modello AM08 Pro al prezzo di 519.99€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete farlo vostro per appena 353€, con spedizione gratuita Amazon Prime. Per queste performance, già il prezzo di listino offrirebbe un ottimo rapporto qualità/prezzo, con sconto applicato diventa un vero e proprio affare da non farsi assolutamente scappare!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le