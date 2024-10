Apple abbraccia il gaming mobile: i controller Xbox adesso funzionano anche con il cavo

L’attenzione delle aziende del mondo hi-tech è sempre più incentrata sul gaming mobile e a dimostrarlo è Apple. Sebbene il mondo del famosissimo produttore sia spesso ritenuto chiuso e poco versatile, questa volta c’è una grande novità per gli amanti dei videogiochi: i dispositivi di Cupertino possono sfruttare, grazie ai nuovi aggiornamenti software, i controller Xbox cablati.

Ora i controller Xbox con cavo sono compatibili con iPhone, iPad e Mac di Apple

Crediti: Macrumors

A primo impatto potrebbe non sembrare una novità ma invece lo è eccome: per i dispositivi di Apple arriva ufficialmente il supporto per i pad da gioco Xbox provvisti di cavo. Con l’arrivo dei nuovi aggiornamenti di iOS 18, iPadOS 18 e MacOS 15 Sequoia cambia dunque tutto rispetto alla situazione precedente. Bisogna infatti ricordare che prima di quest’update, solo i controller wireless della console di Microsoft, sfruttando la connessione Bluetooth, erano compatibili. Quelli del mondo PlayStation invece già offrivano il supporto cablato, cosa che ora dunque è possibile anche con un controller Xbox.

Rispetto allo standard USB di Sony, quello usato da Microsoft presenta un protocollo personalizzato ed è solo con gli ultimi aggiornamenti che è stato possibile offrire la compatibilità completa. Ciò significa quindi che iPhone, iPad e Mac possono sfruttare ora questa nuova risorsa.

Crediti: Macrumors

Collegare il controller Xbox ad ognuno dei suddetti dispositivi sarà semplicissimo: nel caso in cui il dispositivo presenti una porta Lightning, ci sarà bisogno di un adattatore. Se invece dovesse trattarsi di iPhone di ultima e penultima generazione o di Mac e iPad, basterà collegare il joystick con un semplice cavo USB-C. Per quanto riguarda iOS 18 e iPadOS 18, il controller non sarà visibile nella ricerca Bluetooth, in quanto collegato via USB. Funzionerà in automatico nelle applicazioni compatibili. Chi invece farà lo stesso procedimento su un Mac o MacBook, al collegamento, noterà una finestra che chiederà conferma. A quel punto, nelle impostazioni riservate ai controller da gioco, verrà elencato anche quello Xbox con tanto di logo.

Crediti: Macrumors

Si tratta di un grande passo in avanti che conferma ancora una volta la voglia di produttori e sviluppatori di migliorare l’ambito del mobile gaming. Apple ci sta mettendo del suo e proverà a competere con tutti gli altri brand sul mercato, magari anche concretizzando l’idea di un proprio controller in futuro come si vociferava qualche anno fa.

