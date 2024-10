Samsung Galaxy Z Fold 7 potrebbe sorprendere: e se fosse tri-pieghevole?

È ancora molto presto per iniziare a parlare del futuro degli smartphone pieghevoli del colosso asiatico, eppure è spuntata un’indiscrezione che incuriosisce. Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7 potrebbe arrivare in due versioni e ovviamente non possono mancare delle ipotesi sui piani della compagnia: il prossimo anno segnerà il debutto del primo tri-pieghevole targato Samsung?

Samsung Galaxy Z Fold 7 arriverà in due versioni: al via le prime ipotesi sulla misteriosa variante del pieghevole

Partiamo dal principio: secondo le primissime indiscrezioni sui futuri pieghevoli del brand, per il 2025 sarebbero previsti tre modelli. Il dispositivo siglato B7 corrisponderebbe a Samsung Galaxy Z Flip 7, il pieghevole a conchiglia della serie; ci sarebbe poi il modello Q7, ossia Samsung Galaxy Z Fold 7, che continuerà ad offrire il solito design da smartphone/tablet (con uno schermo pieghevole in-fold). Tuttavia ci sarebbe anche un terzo telefono, ossia Q7M. Di quale dispositivo potrebbe trattarsi?

L’ipotesi più plausibile segue la scia di quanto avvenuto quest’anno: dopo l’uscita estiva dei due soliti pieghevoli (Z Flip 6 e Z Fold 6), di recente ha fatto capolino Galaxy Z Fold 6 Special Edition. La versione speciale presenta un corpo più sottile e migliora il comparto fotografico aggiungendo un sensore da 200 MP. Potrebbe essere stato un lancio una tantum, oppure il prossimo anno potremmo avere un Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition. In quest’ottica il telefono Q7M ha senso.

La seconda ipotesi forse è da scartare subito: il misterioso dispositivo sarebbe una versione economica del pieghevole. Di recente una fonte interna (rimasta anonima) ha svelato che Samsung non avrebbe intenzione di lanciare un modello pieghevole dal prezzo inferiore. Ci potrebbe essere un dietro front, in fondo si tratta pure sempre di leak, ma considerando questa voce potremmo escludere la possibilità di uno Z Fold 7 accessibile.

Infine, Samsung Galaxy Z Fold 7 potrebbe avere una versione con display tri-pieghevole: non c’è alcuna certezza, tuttavia nei giorni scorsi sono arrivate strane voci. Samsung dovrebbe lanciare il suo tri-fold per sfidare Huawei Mate XT e il debutto sarebbe previsto nel 2025. I fornitori di componenti per Samsung Display avrebbero già sviluppato varie parti della struttura tri-pieghevole e addirittura sarebbero pronti per la commercializzazione.

Tuttavia la decisione finale da parte del colosso tech non sarebbe ancora arrivata. Quest’incertezza potrebbe essere collegata ad altri leak precedenti: si vocifera che Samsung potrebbe sfidare il tri-fold di Huawei con uno smartphone rollable. Non è da escludere che l’azienda stia valutando il formato migliore per ingolosire gli utenti. Restano comunque delle incertezze e l’identità del telefono Q7M resta avvolta dal mistero (almeno per ora).

