Samsung Galaxy Z Fold economico si fa sempre più lontano

Da tempo si vocifera della possibilità di vedere una versione economica di Samsung Galaxy Z Fold, eppure al momento non c’è ancora nulla di fatto. Possiamo continuare a sperare? A quanto pare no, secondo una fonte interna all’azienda: ecco le ultime novità in merito all’esiste del telefono/tablet pieghevole dal prezzo accessibile.

Samsung Galaxy Z Fold: nessuna versione economica in vista, lo rivela una fonte interna

Galaxy Z Fold 6 Special Edition – Crediti: Samsung

Questa non è la prima volta che si parla di un Samsung Galaxy Z Fold economico: già a maggio è arrivata una smentita in merito ad un possibile modello FE, ma con dei dettagli “incoraggianti”. Il telefono pieghevole low budget sarebbe stato cancellato a causa di caratteristiche poco convincenti, quindi il colosso tech asiatico avrebbe in mente di lanciare un dispositivo foldable più accessibile. Tuttavia in queste ore è emersa l’ennesima smentita: secondo quanto riportato da una presunta fonte interna (rimasta anonima), Samsung non avrebbe intenzione di lanciare un terminale pieghevole dal prezzo inferiore.

La smentita è arrivata poco dopo il lancio di Galaxy Z Fold 6 Special Edition, la nuova variante caratterizzata da un corpo ancora più sottile ed una fotocamera rinnovata (con un sensore da 200 MP). Il prezzo è ancora una volta vicino ai 2.000€ al cambio, quindi nella fascia solita del terminale. Samsung è ormai un brand veterano per quanto riguarda il mercato dei pieghevoli; ci aspettavamo che col tempo sarebbe arrivato un modello più economico, ma pare che al momento non ci sia ancora questa possibilità. Chi punta al risparmio può optare per il flip phone della compagnia (Galaxy Z Flip 6), ma si tratta di un formato completamente diverso.

