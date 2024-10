Con Xiaomi TENGOO anche la felpa è riscaldante (a soli 30€)!

Abbiamo conosciuto il marchio TENGOO per il suo legame iniziale con Xiaomi YouPin, ma ormai il brand cinese è cresciuto ed offre sempre nuove aggiunte alla sua linea. Dopo l’ultimo giubbotto riscaldante (in 23 punti), ora tocca anche alla felpa: perfino questo capo diventa tech e con l’offerta lancio di Banggood il prezzo è davvero ghiotto!

Codice sconto TENGOO HS05B: la felpa riscaldante del brand di Xiaomi YouPin debutta in offerta lancio

Crediti: TENGOO

La felpa riscaldante TENGOO HS05B (brand conosciuto inizialmente grazie a Xiaomi YouPin) debutta su Banggood ed è subito in offerta con codice sconto. Basta riscattare il coupon “BGFRITHS05B” ed il prezzo scenderà a soli 30,4€; e grazie alla spedizione gratis l’occasione diventa ancora più conveniente. Per chi ha già provato un giubbotto tech, il funzionamento di questo capo è lo stesso; per tutti gli altri, la felpa “elettrica” è dotata di 5 zone riscaldate, che permettono di restare sempre al caldo.

Crediti: TENGOO

Basta inserire una power bank (non è compresa) nell’apposita tasca, premere l’interruttore posto sul petto e la felpa riscaldante darà il via al suo compito. È possibile scegliere tre temperature (25/35/45°C), per la gioia dei più freddolosi. La felpa può essere lavata sia a mano che in lavatrice; basta rimuovere la power bank e chiudere la tasca che la contiene. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

