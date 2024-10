Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition ufficiale: più sottile e con fotocamera da 200 MP

I fan ma soprattutto coloro che erano curiosi di vedere come sarebbe stato un Galaxy Z Fold 6 più sottile, sono stati accontentati: il nuovo modello Special Edition della serie foldable di Samsung è ufficiale. Lo smartphone è stato annunciato in Corea del Sud dall’azienda diventando di diritto il pieghevole più sottile e leggero che il brand abbia mai realizzato: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello asiatico).

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition è realtà: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Samsung

Un telefono “speciale” era atteso in casa Samsung ed eccolo qua: il nuovo Z Fold 6 Special Edition è arrivato, presentandosi in alluminio Armor e con un’unica colorazione. Disponibile solo nella tonalità Black Shadow e con un unico taglio di memoria da 16/512 GB, il dispositivo ha uno spessore record per l’azienda riguardo ai pieghevoli: misura infatti da chiuso 10,6 mm di spessore e pesa 236 grammi. La diagonale del suo display principale Dynamic AMOLED 2x è da 8 pollici e con un rapporto in 20:18: si tratta dello schermo più grande dell’intera serie. Da ricordare infatti che Galaxy Z Fold 6 possiede una diagonale interna da 7,6 pollici.

Crediti: Samsung

Il gran miglioramento rispetto al modello presentato a luglio arriva anche da parte della fotocamera principale, la quale per la prima volta tra i pieghevoli di Samsung mostra un sensore da 200 MP. Questo, tra l’altro dotato anche di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), è affiancato da un ultra-grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. L’azienda ha optato per una fotocamera per i selfie esterna da 10 MP mentre per l’interno, ecco una sensore frontale nascosto sotto il display da 4 MP. A sorreggere il tutto ci pensa una batteria da 4.400 mAh con ricarica cablata da 25W e con ricarica wireless da 15W.

Crediti: Samsung

Il leader dell’intero comparto hardware però non poteva che essere il chipset Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, mentre il software vede la One UI 6.1.1 basata su Android 14, con l’arrivo di Android 15 e della One UI 7.0 previsto per i primi mesi del 2025. Per il resto, non manca il Wi-Fi 7, c’è il Bluetooth 5.3 e, come di consueto, la porta USB-C.

Lo smartphone potrà essere acquistato in Corea del Sud a partire dal prossimo 25 ottobre per un prezzo di 2.789.600 KRW, che al cambio corrispondono a circa 1.900€ e sarà disponibile anche in Cina con il nome “Galaxy W25“. Al momento non si hanno notizie in merito ad un suo possibile arrivo in Italia.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,9 x 142,6 x 4,9 mm (aperto) e 157,9 x 72,8 x 10,6 mm (chiuso) per un peso di 236 grammi

Lettore d’impronte digitali laterale

Display principale Dynamic AMOLED 2x da 8″ (2184 x 1968 pixel) con refresh rate a 120 Hz e rapporto 20:18

Display esterno Dynamic AMOLED 2x da 6,5″ (2520 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e rapporto 21:9

SoC Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz)

16 GB di RAM

512 GB di ROM (486,4 GB disponibili)

Batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e ricarica wireless da 15W

Supporto 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, USB-C

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Fotocamera posteriore da 200 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 10 MP f/2.4 con autofocus, OIS, zoom ottico 3x, zoom digitale fino a 30x

Fotocamera frontale da 10 MP f/2.2

Fotocamera interna (sotto display) da 4 MP f/1.8

Video fino a UHD 8K (7680 x 4320) a 30 fps, rallentatore a 240 fps (FHD) e 120 fps (UHD)

Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1.1

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le