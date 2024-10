Apple ci ripensa: i MicroLED si faranno, e non solo su Watch Ultra

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Si pensava che Apple avrebbe sdoganato l’utilizzo della tecnologia MicroLED, ma così non è stato, almeno per il futuro immediato. Per mesi, si è parlato di come il colosso di Cupertino stesse programmando di far debuttare questo tipo di pannelli nel mercato tech consumer. Le ultime notizie l’avevano però smentito, spiegando come le difficoltà riscontrate le avessero fatto tirare i remi in barca. Non sarebbe così, invece, e adesso i rumor ci illustrano cosa bollirebbe in pentola nei laboratori della mela.

Apple non molla sulla tecnologia MicroLED: ecco quali sarebbero i nuovi piani

Apple has not given up on Micro LED technology.



1. They are preparing Micro LED for AR glasses, with mass production expected in 2026.



2. The plan to include Micro LED in the Apple Watch Ultra is also still in place, with a target launch in 2026. — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) October 5, 2024

Si credeva che quest’anno sarebbe stato presentato Apple Watch Ultra 3 ma così non è stato, e si rumoreggia che Apple si stia allontanando dal trend del ciclo annuale, preferendo lanciare nuovi modelli soltanto quando ha senso e non quando lo dice il calendario. Qualora il pannello MicroLED fosse la novità cardine del prossimo smartwatch Ultra, allora dovremmo dover attendere il 2026.

Lo rivela il leaker Jukanlosreve, secondo cui bisognerà aspettare circa due anni per il debutto dei primi prodotti Apple con questa tipologia di schermi. Sì, perché in ballo non ci sarebbe soltanto Apple Watch Ultra ma anche i tanto chiacchierati occhiali AR; dopo la presentazione dei futuristici Meta Orion, Apple starebbe preparando un loro competitor, da affiancare a Vision Pro per risollevarne le vendite.

