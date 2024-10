ASUS Zenfone 11 Ultra costa fino a 200€ in meno per la Festa delle Offerte Prime!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Sfruttare la finestra della Festa delle Offerte Prime 2024 su Amazon per portare a casa uno smartphone top di gamma è sicuramente una scelta intelligente. L’occasione del giorno? ASUS Zenfone 11 Ultra scende ad un prezzo davvero niente male, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime!

ASUS Zenfone 11 Ultra in sconto su Amazon: il prezzo crolla sotto gli 850€

Crediti: ASUS

Oggi gli utenti possono approfittare di un’ottima promo: ASUS Zenfone 11 Ultra, ultimo top di gamma dell’azienda orientale, è in sconto su Amazon al miglior prezzo di sempre. La colorazione Desert Sand da 12/256 GB costa 150€ in meno e lo sconto sale fino a 200€ per la variante Eternal Black da 16/512GB. La prima è disponibile in promozione a 849,99€ mentre il taglio di memoria superiore viene proposto a 899,99€. La promo è limitata e dunque potrebbe terminare da un momento all’altro. Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Zenfone 11 Ultra, ecco il nostro articolo dedicato. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

