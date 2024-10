Addio batteri nell’aria con il nuovo umidificatore Xiaomi: 18 ore di autonomia e zero nebbia

Xiaomi Mijia No-Fog Humidifier 3 (800), dispositivo pensato dall’azienda per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti interni, è ora disponibile all’acquisto in Cina. Tra purificazione ed umidificazione, tutto avviene in maniera silenziosa, intuitiva e anche con un buon impatto estetico tipico dei prodotti che il brand pensa e realizza per la casa.

Xiaomi Mijia No-Fog Humidifier 3 (800): serbatoio da 6 litri e display smart per un’aria più respirabile

Crediti: Xiaomi

Per chi non lo conoscesse, Xiaomi Mijia No-Fog Humidifier 3 (800) è un umidificatore pensato appositamente per il benessere delle persone. Posizionandolo in una stanza e sfruttando la sua velocità di 800 ml/h, si assicura a tutti i presenti un’aria umidificata e purificata, nettamente migliore in termini di qualità. Il prodotto è dotato di un serbatoio dell’acqua agli ioni d’argento da 6 litri e di un display smart per un facile monitoraggio dell’umidità e dei livelli dell’acqua. Questa capienza garantisce 18 ore di autonomia e, seppur molto potente, il dispositivo non produce alcun tipo di nebbia o residui, motivo per il quale è definito “No-Fog”.

Il suo design è sviluppato appositamente per essere semplice da riempire dall’alto ma non ci saranno problemi qualora dovesse scappare qualche goccia: il suo rivestimento idrofobico UV previene infatti le macchie d’acqua. La tecnologia agli ioni d’argento e il filtro antibatterico 3D aumentano la sicurezza riducendo al minimo la proliferazione dei batteri, favorendo dunque un processo di umidificazione più sano e libero da ogni impurità, tutto controllabile da smartphone grazie all’integrazione del sistema operativo HyperOS di Xiaomi.

Crediti: Xiaomi

L’umidificatore funziona senza far troppo rumore: con un indice di 32 dB, risulta infatti ideale per l’uso in ogni ambiente, anche in camera da letto durante le ore di riposo. È disponibile infatti la modalità di sospensione che oscura il display e riduce l’umidificazione alla velocità di 280 ml/h per passare la notte senza alcun fastidio sonoro. Nessun problema inoltre per quanto riguarda la pulizia: il procedimento è molto semplice grazie al design del prodotto realizzato con diverse parti smontabili.

Al momento Xiaomi Mijia No-Fog Humidifier 3 (800) è disponibile solo in Cina ad un prezzo di 699 Yuan, che al cambio corrispondono a circa 90 euro. Ora come ora non ci sono informazioni su un’eventuale commercializzazione in Italia.

