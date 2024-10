Apple dice addio al ciclo annuale: sviluppo più lungo per evitare problemi e bug

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Per anni Apple ci ha abituati a vedere nuovi prodotti arrivare sul mercato ogni anno, ma molto presto tutto questo potrebbe cambiare. Seppur il ciclo annuale abbia grandi benefici, sia per quanto riguarda le vendite, sia per quanto concerne il marketing e la crescita del brand, sembra che la compagnia di Cupertino abbia deciso di abbandonare gli aggiornamenti annuali dei dispositivi per concentrarsi principalmente sulla qualità dei prodotti.

Qualità più che quantità? La nuova filosofia di Apple secondo i rumor

Crediti: Apple

Le prime crepe nel sistema degli aggiornamenti annuali, infatti, si sono iniziate a vedere lo scorso anno: con iOS 17, infatti, Apple non è riuscita a stare al passo con lo sviluppo del sistema operativo per iPad, venendo costretta ad un lancio posticipato. La situazione, seppur in modalità diverse, si è ripetuta quest’anno con un un bug in iOS 18 che ha addirittura costretto gli utenti a portare il loro iPad Pro con M4 in assistenza.

Secondo Mark Gurman, il motivo è da ricercarsi nella struttura della compagnia: apple infatti organizzata in divisioni Hardware, Software e Servizi, senza team specifiche che si occupano dei singoli prodotti. Questo significa che la divisione Hardware lavora allo stesso tempo sui nuovi iPhone, iPad, MacBook e HomePod (per esempio), pur di rientrare nelle date di scadenza previste per il ciclo annuale, nonostante per alcuni dispositivi non serva un refresh ogni anno.

Lo stesso accadrebbe anche per la divisione Software, che lavorerebbe in contemporanea su tutti i nuovi sistemi operativi, che sono arrivati oramai a ben 6 diverse versioni: iOS, iPadOS, visionOS, tvOS e macOS. I ritardi nel lancio delle nuove funzioni, infatti, negli ultimi anni non sono sicuramenti mancati (come per esempio Apple Intelligence) e proprio per questo motivo Apple potrebbe decidere di rallentare un po’.

La compagnia avrebbe realizzato che ci sarebbe un chiaro problema con il ciclo annuale e le prime avvisaglie sarebbe già arrivate: per esempio Apple Watch Ultra 3 è stato sostituito da una nuova colorazione per il modello Ultra 2, mentre Watch SE è rimasto invariato quest’anno, con gli aggiornamento che arriveranno soltanto nel 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le