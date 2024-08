Apple Watch Ultra MicroLED cancellato: LG vuole i soldi indietro

Aggiornamento 13/08: si aggiungono nuove indiscrezioni alla cancellazione di Apple Watch Ultra con tecnologia MicroLED, le trovate a fine articolo.

Il 2024 non sarebbe iniziato nel migliore dei modi per Apple, che si sarebbe trovata costretta a interrompere alcuni dei suoi progetti interni principali. Nei giorni scorsi si è parlato di come la compagnia di Cupertino avrebbe deciso di tirare i remi in barca per la sua prima automobile, e adesso si vocifera che lo stesso sia accaduto per quanto riguarda Apple Watch Ultra con display MicroLED.

Apple avrebbe cancellato il progetto Apple Watch Ultra con display MicroLED

Watch Ultra 2 – Crediti: Apple

A parlare di questa presunta cancellazione non sono rumor o leaker bensì ams OSRAM, uno dei fornitori di Apple che avrebbe fatto parte proprio della catena di fornitura degli schermi del suo smartwatch di futura generazione. Con un comunicato ufficiale, l’azienda ha affermato che “rivaluterà la propria strategia microLED” in quanto un “progetto fondamentale è stato inaspettatamente annullato oggi“, notizia che dovrebbe portarla a una corposa svalutazione pari a 600-900 milioni di euro.

Non viene detto a chiare lettere, ma per gli addetti ai lavori si tratterebbe proprio di Apple Watch Ultra MicroLED. Come afferma Counterpoint Research, le motivazioni della cancellazione sarebbero da ricondurre ai costi e rischi elevati causati dai bassi rendimenti di produzione dei pannelli MicroLED.

Comunque, ams OSRAM afferma di essere ancora in discussione con il cliente in questione, lasciando intendere che il progetto potrebbe essere ripreso più avanti nel tempo. Sin da quando se ne parla, le voci di corridoio attorno ad Apple Watch Ultra con tecnologia MicroLED sono state tutt’altro che ottimiste in quanto a tempistiche: la finestra inizialmente pronosticata era il 2025-2026, anche se gli ultimi rumor parlavano del 2027 come dell’anno d’esordio del primo smartwatch MicroLED di Apple.

Rispetto ai pannelli OLED, quelli MicroLED possono vantare luminosità più elevata, una migliore efficienza energetica, angoli di visuale più ampi, tempi di risposta più rapidi e una maggiore longevità, data la natura inorganica che elimina il problema del burn-in. Rimane una tecnologia molto costosa e difficile da maneggiare, motivo per cui ci vorranno anni prima di vederla su smartphone.

Un altro fornitore dice addio | Aggiornamento 13/03

Crediti: Apple

Kulicke & Soffa ha annunciato di aver terminato la produzione di equipaggiamenti per un progetto di uno dei suoi “clienti strategici”. Il “Project W” terminato dalla compagnia, secondo gli insider, sarebbe riconducibile proprio ad Apple Watch Ultra con MicroLED, con l’annuncio da parte del fornitore che segnerebbe una fine ormai certa per lo sviluppo del nuovo smartwatch.

“Precedentemente denominato Project W, la Società si è impegnata con uno dei suoi clienti strategici (il “Cliente”) a supportare il Cliente nello sviluppo e nella futura produzione in serie di alcune tecnologie relative ai display avanzati (il “Progetto”). In connessione con la revisione strategica della propria attività da parte del Cliente, il Cliente ha informato la Società di aver annullato il Progetto.” si legge nel comunicato di Kulicke & Soffa.

Mark Gurman conferma | Aggiornamento 23/03

Secondo Mark Gurman, celebre giornalista e analista di Bloomberg, il progetto di Watch Ultra con display micro LED è stato cancellato, il che si tradurrà in dozzine di tagli di posti di lavoro all’interno della divisione display di Apple. Tuttavia, secondo le parole del giornalista, l’azienda sembra essere intenzionata a continuare a investire nella tecnologia micro LED per i prodotti futuri.

“Nonostante tutti i loro vantaggi, gli schermi microLED erano difficili da produrre in quantità sufficienti. La loro produzione richiedeva una tecnologia all’avanguardia e un processo complicato chiamato trasferimenti LED, ovvero il posizionamento dei pixel nel display. Sebbene Apple possedesse il processo di progettazione e produzione degli schermi microLED, ha arruolato una serie di partner per gestire la produzione di massa e attività come i trasferimenti LED.” ha dichiarato Gurman.

Per questo motivo è il progetto sarebbe diventato davvero troppo costoso, fino a costringere Apple a chiudere definitivamente la porta all’arrivo di un Apple Watch Ultra con display Micro LED, almeno per l’immediato futuro.

LG alza la voce | Aggiornamento 13/08

Di tutte le aziende coinvolti nella sua manifattura, LG Display sarebbe dovuta essere un elemento cardine nella fabbricazione di Apple Watch Ultra, fornendone i loro pannelli microLED. Si parla di un “processo microLED backplane su richiesta non ufficiale” di Apple, che si sarebbe poi tirata indietro a causa dei problemi riscontrati.

Il problema è che l’azienda sud-coreana avrebbe investito circa 65 milioni di dollari nello sviluppo delle tecnologie necessarie per accontentare Apple, fra apparecchiature, stabilimenti, manodopera e ingegneri specializzati. Tutti costi che sarebbero stati vani, vista la decisione di Apple: secondo gli addetti ai lavori, l’eventuale rimborso potrebbe avvenire in maniera inusuale. Essendo quello del microLED un progetto non ufficiale, Apple potrebbe rimborsare LG pagando più del dovuto i pannelli OLED forniti dalla compagnia partner.

