Meta svela Orion: gli occhiali smart AR che sfidano Apple Vision Pro

In occasione del Meta Connect tenutosi nelle scorse ore, la compagnia guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato ufficialmente Orion, un paio di occhiali smart per la realtà aumentata che potrebbero arrivare a sfidare i caschi XR più blasonati come Apple Vision Pro. Questo nuovo dispositivo, stando alle parole di Meta, è in sviluppo da oltre 5 anni, che sono serviti per miniaturizzare tutti i componenti.

Meta Orion: realtà aumentata e intelligenza artificiale in un paio di occhiali smart

Crediti: Meta

I componenti utilizzati per la realizzazione di Meta Orion, infatti, sono ridotti ad una frazione di un millimetro, per poter incorporare tutta la tecnologia necessaria in una montatura poco più spessa di un classico paio di occhiali da lettura. Questi smart glass mettono a disposizione delle lenti trasparenti per poter vedere gli occhi e le espressioni di chi li indossa, mentre l’AI integrata è in grado di comprendere il mondo circostante e fornire risposte che anticipano le domande dell’utente.

“Orion ha il campo visivo più ampio nella forma più piccola di occhiali AR fino ad oggi. Quel campo visivo sblocca casi d’uso davvero immersivi per Orion, dalle finestre multitasking e dall’intrattenimento su grande schermo agli ologrammi a grandezza naturale di persone, tutti contenuti digitali che possono fondersi perfettamente con la tua visione del mondo fisico.” ha dichiarato Meta durante la presentazione ufficiale.

Meta Orion, tuttavia, non sarà un prodotto che potrà essere acquistato da tutti: non è infatti prevista una commercializzazione, ma è molto di un più di un semplice prototipo. Meta fornirà questo particolare accessorio ai suoi dipendenti e alcuni partner esterni, in modo da poter migliorare il prodotto fino ad aver una versione “consumer” che tutti potranno acquistare.

