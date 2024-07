Apple Vision Pro: calano le stime di vendita, e il visore economico non aiuterà

Aggiornamento 11/07: nuovi dati sull’andamento delle vendite di Apple Vision Pro, li trovate a fine articolo.

Il periodo “honeymoon” (luna di miele) per Vision Pro sembra essere terminato, con il grande pubblico che ha perso completamente (o quasi) l’interesse per il nuovo dispositivo per la realtà mista realizzato da Apple. L’interesse generale sarebbe calato a tal punto da costringere la compagnia di Cupertino a rivedere pesantemente le stime di vendita del dispositivo, arrivando quasi a dimezzarne le spedizioni.

L’interesse del pubblico per Vision Pro sembra essere calato drasticamente

Crediti: Apple

Secondo le informazioni riportate dal noto analista e insider Ming-Chi Kuo, l’interesse del pubblico globale per Apple Vision Pro sarebbe scemato ben oltre le aspettative della compagnia guidata da Tim Cook, al punto da dover dimezzare la quantità di dispositivi che potrebbero essere spediti in tutto il mondo durante il 2024.

Alla Worldwide Developer Conference tenutasi a giugno, infatti, Apple dovrebbe annunciare l’espansione della disponibilità in nuovi paesi di Vision Pro, ma i visori a disposizione degli altri mercati saranno dimezzati: secondo Kuo, infatti, la compagnia avrebbe abbassato la stima da 700-800mila dispositivi a soltanto 400-450mila.

Nuovi dati di previsione | Aggiornamento 11/07

Anche col passare dei mesi, le vendite di Apple Vision Pro non stanno ingranando come previsto. Stando agli ultimi dati forniti dal centro d’analisi IDC, complice il costo per niente economico di 3.500$, il visore non ha raggiunto le 100.000 unità vendute su base trimestrale. Rispetto al trimestre precedente, negli USA sarebbe stato segnato un calo del 75%, anche se è previsto che verrà compensato dal lancio in altre nazioni.

Sommando le vendite in tutte le aree geografiche, il 2024 dovrebbe chiudersi con circa 401.000 unità vendute. Nonostante sia un prodotto altamente tecnologico, “il suo successo dipenderà dai contenuti disponibili“, sottolinea l’analista Francisco Jeronimo di IDC. Servono app e servizi affinché la gente si convinca che valga la pena spendere una cifra del genere, al punto che nemmeno il visore economico potrebbe alzare le vendite in modo significativo.

Il suo lancio, con specifiche e prezzi più modesti, è previsto nella seconda metà del 2025, annata in cui le vendite di entrambi dovrebbero raggiungere le 741.000 unità, numeri che potrebbero non soddisfare una Apple che nel suo visore cerca una gallina dalle uova d’oro come fu il primo iPhone, che nel primo anno di vita vendette oltre 6 milioni di unità.

