OPPO Find X8 tra i primi con Dimensity 9400: c’è la data di lancio

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Dopo alcune settimane trascorse tra indiscrezioni e rumor vari, è arrivata finalmente l’ufficialità in merito alla data di presentazione della serie OPPO Find X8. La conferma arriva tramite i canali ufficiali sul social cinese Weibo; inoltre ora sappiamo che ad alimentare la gamma sarà il nuovo processore di MediaTek, presentato proprio durante le ultime ore.

OPPO ha scelto il nuovo Dimensity 9400 per i suoi Find X8: mancano poche settimane alla presentazione ufficiale

Crediti: MediaTek

Ormai è ufficiale: i prossimi OPPO Find X8 arriveranno il 24 ottobre ma per il momento solo in Cina (già sappiamo che in futuro ci sarà anche il debutto Global). C’è anche un’altra notizia importante, ovvero che il cuore pulsante degli smartphone in arrivo sarà rappresentato dal nuovo Dimensity 9400, processore a 3 nm ufficializzato alcune ore fa da MediaTek.

Crediti: OPPO

Questo componente presenta un’architettura CPU all-big-core di seconda generazione, composta da un Cortex-X925 ad alte prestazioni con clock a 3,62 GHz, tre Cortex-X4 e quattro Cortex-A720. Tale configurazione aumenta le prestazioni in single-core del 35% e quelle in multi-core del 28% rispetto alla generazione precedente. A migliorare, oltre alle performance, è anche l’efficienza energetica siccome l’azienda dichiara una riduzione del 40% dei consumi.

Il chip andrà a mettere in moto i vari modelli della serie; secondo le anticipazioni OPPO utilizzerà la soluzione MediaTek all’interno di Find X8, X8 Pro e X8 Pro Satellite Communication Version. Ad essere escluso dovrebbe essere il modello Find X8 Ultra: secondo le voci includerà al suo interno uno Snapdragon 8 Elite, ma la presentazione sarebbe fissata per gennaio 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le