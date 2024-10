Voglia di MacBook Pro con M4? C’è già il primo unboxing!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Aggiornamento 07/10: con l’evento Apple di ottobre che sembra essere sempre più vicino, per il nuovo MacBook Pro con chip M4 è già tempo di unboxing nonostante non sia stato ancora presentato. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Nel corso del prossimo evento, probabilmente previsto per il mese di ottobre, Apple dovrebbe presentare al mondo i suoi nuovi MacBook Pro con chip M4, ma sembra che i prodotti stiano già circolando in giro per il mondo. In rete, infatti, nelle ultime ore è apparsa una fotografia che mostra la confezione del nuovo laptop e le informazioni sulle possibili specifiche tecniche e colorazioni.

La confezione del nuovo MacBook Pro con M4 appare online

Crediti: ShrimpApplePro @ Twitter/X

Stando all’immagine postata sui social da un leaker, il nuovo MacBook Pro da 14″ con chip M4 potrà vantare finalmente 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD. Nonostante la bassa definizione dell’immagine, è possibile leggere la riga “SPB/10C CPU/10C GPU/16GB/512GB” che indica una CPU e una GPU a 10 core (come previsto dal chip M4) e la colorazione SPB, ovvero “Space Black“.

Il leak, però, viene messo in dubbio da un particolare riferimento: sulla confezione, infatti, viene riportata la dicitura “Apple ID“, che tecnicamente non esiste più. Gli ID infatti sono stati rinominati “Apple Account” e sembra strano che la compagnia di Cupertino che è sempre attenta ai dettagli possa aver tralasciato un’informazione del genere.

Staremo quindi a vedere nelle prossime settimane se questa risulterà davvero essere la confezione del MacBook Pro 14″ con M4, oppure se si tratta soltanto di un elaborato fake.

Aggiornamento 07/10: emerge in rete il primo unboxing

Il canale Wylsacom su YouTube è riuscito a mettere in anteprima le mani sul nuovo MacBook Pro con chip M4, confermando per lunghe linee il precedente leak delle foto della confezione. Stando alle informazioni contenute nel filmato, il nuovo top di gamma dei laptop di Apple avrà 16 GB di RAM e sarà disponibile anche nella colorazione Space Black, proprio come suggerito dalla prima confezione emersa in rete.

Il design resta pressoché invariato, ma sembra cambiare nuovamente la dotazione I/O: invece di due porte Thunderbolt 4, infatti, questa volta ce ne saranno ben tre. Non ci resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale di Apple, con il nuovo MacBook Pro con chip M4 che potrebbe arrivare già nel mese di novembre.

