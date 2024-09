Apple Watch Ultra 3 è pronto? Trapelano le sue (poche) novità

Mesi fa si vociferava in rete che Apple Watch Ultra 3 non sarebbe arrivato nel 2024, e il perché sarebbe la mancanza di vera innovazione. Non che le aziende tecnologiche si facciano molti scrupoli, Apple compresa: di tanto in tanto vediamo lanciati nuovi prodotti che di nuovo hanno molto poco, limitandosi ad aggiornare le specifiche agli ultimi standard. Adesso che l’evento autunnale Apple è dietro l’angolo, pare che lo smartwatch potrebbe invece arrivare, ma senza grandi stravolgimenti.

Tutte le indiscrezioni finora circolate per il prossimo Apple Watch Ultra 3

Crediti: Apple

Il motivo per cui Apple Watch Ultra 3 sarebbe potuto essere rinviato nel tempo poteva legarsi a un importante cambio di tecnologia: fino a qualche mese fa era in lavorazione il primo smartwatch MicroLED che però Apple ha deciso di cancellare a causa delle problematiche riscontrate. Alla luce di ciò, attendere più tempo del solito non avrebbe più senso, e quindi vediamo quali novità ci aspetterebbero con il nuovo capitolo della serie Watch Ultra.

Apple Watch Ultra 2 – chip S9, Double Tap senza toccare lo schermo, Siri, più memoria ROM

Apple Watch Ultra 2 aveva introdotto un display più luminoso del 50%: archiviando il discorso MicroLED, Ultra 3 dovrebbe passare a un pannello LTPO con TFT il cui vantaggio sarebbe quello di abbassare i consumi, specialmente in modalità Always-On. Il display sarebbe incastonato in una scocca esteticamente uguale e con una sensoristica che non dovrebbe variare granché, anche alla luce delle limitazioni imposte dal tribunale.

Dopo l’introduzione dell’Apple S9 su Ultra 2, con Ultra 3 è previsto un nuovo SoC (forse chiamato Apple S10) che si dice possa essere stato realizzato per supportare adeguatamente funzioni legate a Apple Intelligence. Questo andrà di passo con watchOS 11, fra le cui novità troviamo nuovi widget Smart Stack, supporto alle Live Activities, nuove misurazioni d’allenamento, app Traduttore e Vitals, nuove watchface, far sapere ai contatti dove siamo e altre feature minori.

Il grande giorno per Apple sarà il 10 settembre, data in cui oltre ad iPhone 16 ci sarà spazio anche per iPad Mini 7, AirPods Pro 3, AirPods Max 2 e ovviamente Apple Watch Serie 10.

